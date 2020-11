Gap : baisse d'un tiers du BPA trimestriel

La chaine de vêtements Gap a publié mardi soir, un BPA de 25 cents au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse par rapport à 37 cents un an auparavant, une baisse plus forte que celle anticipée par les analystes.



Le groupe, exploitant des enseignes Gap, Old Navy, Banana Republic et Athleta, a vu son chiffre d'affaires stagner à près de quatre milliards de dollars, avec toutefois une croissance de 5% en données comparables emmenée par les ventes en ligne (+61%).



'Avec une contribution en croissance rapide des ventes sur Internet et l'opportunité de gains de parts de marché, grâce à des investissements en marketing significatifs', Gap déclare 'rester optimiste pour le quatrième trimestre'.



