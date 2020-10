Gap : envisage de fermer ses magasins dans plusieurs pays d'Europe en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'enseigne de prêt-à-porter américaine Gap a annoncé mercredi qu'elle envisageait de fermer ses magasins dans plusieurs pays d'Europe à la fin du premier semestre 2021, dans le cadre d'un projet de transformation de son modèle économique au moyen de partenariats.

Dans le cadre d'un examen stratégique de ses activités en Europe, le groupe étudie "une possible fermeture des magasins Gap exploités par le groupe au Royaume-Uni, en France, en Irlande et en Italie à la fin du deuxième trimestre 2021", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Gap a ajouté qu'il passait également en revue son système logistique et ses activités de commerce électronique pour les marques Gap et Banana Republic en Europe. Cet examen pourrait aboutir à la fermeture du centre de distribution pour l'Union européenne situé à Rugby, en Angleterre, a affirmé le groupe.

Gap étudiera un transfert de certaines activités à des parties intéressées dans le cadre de son projet de développement de ses partenariats, notamment sous la forme de franchises, a précisé le groupe.

Pour le deuxième trimestre de son exercice décalé, Gap avait annoncé une chute de son chiffre d'affaires de 18% sur un an, à 3,28 milliards de dollars, pénalisé par les fermetures de magasins dues à la pandémie de Covid-19. Gap avait enregistré une perte nette de 62 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er août, contre un bénéfice net de 168 millions de dollars un an plus tôt.

Le titre Gap cède 0,4%, à 18,95 dollars, mercredi en préouverture à Wall Street.

-Lydie Boucher, Agefi-Dow Jones; lboucher@agefi.fr ed : ASO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 08:08 ET (12:08 GMT)