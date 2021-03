Gap : retour à un BPA positif au 4e trimestre

La chaine de vêtements Gap a publié jeudi soir un BPA de 61 cents au titre de son quatrième trimestre comptable, contre une perte de 49 cents par action un an auparavant, mais une marge opérationnelle ajustée en baisse de 1,6 point à 4,3%.



Le groupe, exploitant des enseignes Gap, Old Navy, Banana Republic et Athleta, a vu son chiffre d'affaires baisser de 5% à 4,4 milliards de dollars, avec toutefois une stabilité en données comparables grâce à la vigueur des ventes en ligne (+49%).



Malgré les incertitudes persistantes liées à la Covid-19, Gap indique anticiper pour 2021 un BPA entre 1,20 et 1,35 dollar, une marge opérationnelle de l'ordre de 5% et une croissance des ventes 'dans le milieu ou le haut de la plage des 10%'.



