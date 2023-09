Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited est une entreprise de construction navale basée en Inde. La société est principalement engagée dans des activités de construction navale pour la marine indienne et les garde-côtes indiens. Elle est également engagée dans la construction de navires commerciaux et dans des activités d'ingénierie et de production de moteurs. Elle opère à travers trois divisions : la construction navale, l'ingénierie et les moteurs. La division Construction navale est engagée dans la construction de navires de guerre / navires pour des clients principalement dans le secteur de la défense. La division Ingénierie fabrique des éléments de machines de pont, des ponts préfabriqués en acier et des pompes marines. La division "moteurs" s'occupe de l'assemblage, des essais et de la révision des moteurs diesel (moteurs) et des turbines (MTU). Elle fournit également divers bateaux, pontons, barges, dériveurs, chalutiers de pêche, flotteurs d'incendie, dragues, ferries pour passagers, cotre à moteur, baleiniers de pont, vedettes, etc. à d'autres clients. Son unité de construction navale est située à Rajabagan Dockyard, en Inde.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense