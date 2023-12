Garofalo Health Care SpA est un groupe de soins de santé basé en Italie. Le groupe gère des établissements dans le nord et le centre de l'Italie, privés et accrédités, offrant une large gamme de services et de spécialisations couvrant tous les secteurs de la santé et de l'aide sociale, entre autres, la médecine, la chirurgie, la cardiologie, la réhabilitation, les unités de soins prolongés et intensifs, les centres psychiatriques et de diagnostic. En outre, la société est active dans le domaine de la recherche en collaboration avec des institutions de recherche et des universités italiennes et étrangères.

Secteur Installations et services en soins de santé