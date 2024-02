(Alliance News) - Garofalo Health Care Spa a annoncé mardi la nomination de Luca Matrigiani à son conseil d'administration.

Matrigiani remplacera Javer de la Rica, qui a démissionné pour des raisons personnelles. Le nouvel administrateur fait partie des conseils d'administration de la Fondazione Enasarco et de Next Re SIIQ Spa.

Le président de GHC, Alessandro Maria Rinaldi, a déclaré : "Les importantes perspectives de développement de notre groupe - qui opère dans un secteur affecté par des tendances séculaires - ont été bien comprises par les investisseurs qui ont renforcé leur position ou qui sont entrés dans le capital pour la première fois à l'occasion de la sortie de Peninsula après cinq ans. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier les anciens et les nouveaux actionnaires, qui comprennent des investisseurs institutionnels de premier plan, des family offices bien structurés et, pour la première fois, certaines des institutions de sécurité sociale les plus importantes d'Italie, y compris la Fondazione Enasarco'.

À une époque où la demande de services de santé et de protection sociale de la part des citoyens augmente de façon exponentielle, la structure actuelle de l'actionnariat fait de GHC une entreprise unique en Italie ; je suis convaincu que cela ne peut que conduire à un fort développement de l'entreprise, également au profit des institutions de sécurité sociale et de leurs membres, un "troisième pied" de plus en plus essentiel de l'ensemble du système italien de santé et de protection sociale".

L'action de GHC a clôturé mardi en hausse de 0,4 %, à 4,85 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.