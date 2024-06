Gas Plus SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur du gaz naturel. Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne énergétique, y compris l'exploration et la production d'hydrocarbures, la vente en gros et la fourniture de gaz naturel, la distribution et le transport de gaz naturel, les ventes aux utilisateurs finaux et le stockage de gaz. L'entreprise est active dans la prospection de gaz naturel en Italie, en Roumanie, aux Pays-Bas et en Pologne. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, qui sont divisées en cinq unités commerciales : Exploration et production ; Stockage ; Approvisionnement et ventes ; Vente au détail, et Réseau et transport. Au 31 décembre 2011, les filiales de la société étaient Idrocarburi Italiana Srl, Gas Plus Italiana SpA, Gas Plus Storage Srl, Gas Plus Reti Srl, Gas Plus Vendite Srl et Gas Plus Energia Srl.