Gascogne : Electricité et Eaux de Madagascar à moins de 15%

Par courrier reçu le 24 septembre 2021, complété par un courrier reçu le 27 septembre 2021, la société Electricité et Eaux de Madagascar a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 septembre 2021, le seuil de 15% du capital de la société Gascogne et détenir 3 642 326 actions Gascogne

représentant 7 044 416 droits de vote, soit 14,98% du capital et 15,35% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Gascogne sur le marché.



