Gascogne : Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 23 juin 2022

PV AGO GASCOGNE 23.06.2022 GASCOGNE Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 60.800.130 euros Siège Social : 68, rue de la Papeterie - 40200 Mimizan 895 750 412 RCS Mont de Marsan PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE EN DATE DU 23 JUIN 2022 L'an deux mille vingt-deux, Le 23 juin, à 14 heures 30, Les actionnaires de la société GASCOGNE, société anonyme à Conseil d'administration au capital de 60.800.130 euros, divisé en 24.320.052 actions d'une seule catégorie de 2,5 euros de valeur nominale l'une (ci-après la « Société ») se sont réunis en assemblée générale annuelle ordinaire à l'Ecomusée de Marquèze, Route de la gare - 40620 Sabres, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'administration par avis de réunion valant avis de convocation publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 55 du 09 mai 2022, par avis de convocation publié dans le journal d'annonces légales « Les Annonces Landaises » n° 4012 paru le 28 mai 2022, par lettre simple en date du 09 mai 2022 aux actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, à laquelle ont été annexés les formulaires de vote par correspondance ou par procuration. Le cabinet KPMG IS Audit SAS, Commissaire aux comptes titulaire, est représenté par Monsieur Sébastien Haas. Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, est représenté par Monsieur Mathieu Perromat. Monsieur Dominique Coutière préside l'assemblée générale en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. La société SARL FONCIAIR représentée par Monsieur François CAPES et la société MEYSSET DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Jean-Luc Imberty, actionnaires disposant du plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs et déclarent accepter cette fonction. Les membres du bureau autorisent la présence à cette assemblée générale et la désignation de Madame Fabienne Van Den Torren en qualité de Secrétaire de séance. Il résulte de la feuille de présence et des formulaires de vote par correspondance ou par procuration que les actionnaires présents ou ayant voté par correspondance totalisent 21 021 865 actions sur 24 279 846 ayant droit de vote (soit 86,58%), auxquelles sont attachés 40 845 045 droits de vote, soit plus d'un cinquième des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée générale peut valablement délibérer sur son ordre du jour ordinaire. Puis, le Président déclare la séance ouverte. Sont déposés sur le bureau les documents suivants : Une copie de l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 55 du 09 mai 2022;

Un exemplaire du journal d'annonces légales « Les Annonces Landaises » n° 4012 paru le 28 mai 2022 ayant publié l'avis de convocation ;

Les copies des lettres recommandées avec accusé de réception de convocation des Commissaires aux comptes, ainsi que les récépissés postaux ;

La liste des actionnaires ; 1

PV AGO GASCOGNE 23.06.2022 La feuille de présence à la présente Assemblée générale, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ;

L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions soumis à la présente Assemblée générale ;

Le rapport annuel de l'exercice 2021 incluant le rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société durant l'exercice 2021 et sur les comptes annuels sociaux dudit exercice ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;

Les statuts de la Société. Le Président déclare que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, le texte des projets de résolutions ainsi que les autres documents et renseignements visés par la loi, ont été mis à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et règlementaires et que les documents et renseignements prescrits par la loi ont été régulièrement adressés aux actionnaires qui en avaient fait la demande. Ces documents ont également été mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société dans les délais légaux. Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - Quitus aux administrateurs,

Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

Fixation du montant des rémunérations susceptibles d'être versées aux administrateurs,

Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,

L.225-38 et suivants du Code de commerce, Nomination de la société KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes, en remplacement de la société KPMG Audit IS SAS,

Renouvellement du mandat de la société DELOITTE & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux comptes,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Avant de présenter les chiffres clés et les activités du groupe, le Président expose aux actionnaires les faits marquants pour l'exercice 2021. Ainsi, l'exercice 2021 est marqué par : Une reprise économique très dynamique après une année 2020 fortement perturbée par les effets de la crise sanitaire,

Un retour à une activité commerciale dense sur la plupart des segments de marché à partir du mois de mars,

Une hausse importante et simultanée du coût de toutes les matières premières et des transports que le Groupe a pu en grande partie répercuter à ses clients,

Une hausse historique du prix de l'énergie à partir du mois de septembre, qui n'a pas pu être compensée dans un délai aussi court compte tenu de la brutalité et de l'ampleur de la hausse Puis, le Président donne la parole à Monsieur Julien Ellie, Directeur Financier du groupe Gascogne, qui présente les chiffres clés du groupe ainsi que les principales données opérationnelles de chacune des activités pour l'exercice 2021. 2

PV AGO GASCOGNE 23.06.2022 1. Chiffres clés du groupe de l'exercice 2021 Le chiffre d'affaires progresse de + 11,2 %, à 398,9 M€ en 2021. Le Groupe a retrouvé un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires de la Division Emballage (90% du chiffre d'affaires consolidé) est en hausse de +11%. Le chiffre d'affaires de la Division Bois est en hausse de 12,3%. L'EBITDA est maintenu à 32,1M€. Le résultat opérationnel courant est stable à 16 M€. Le résultat opérationnel s'établit à 16,6 M€ vs 13,3 M€ en 2020. Le résultat financier est en amélioration de 2 M€ grâce au résultat de change. Le résultat net consolidé s'établit à 12,9 M€, en progression de 56%. 2. Principales données opérationnelles de chacune des activités du groupe En M€ Division Division Dont Activité Dont Dont BOIS EMBALLAGE Papier Activité Activité Sacs Flexible 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Chiffres d'affaires 40,9 36,4 357,9 322,3 124,7 106,8 121,5 111,4 111,7 104,3 EBITDA 0,7 -3,1 31,4 35,2 7,1 13,5 13,3 11,9 10,0 8,8 Résultat opérationnel courant -1,0 -3,9 17,0 20,1 1,6 7,9 9,9 7,8 5,6 4,4 Interviennent ensuite Messieurs Olivier Tassel et Eric Prolongeau, qui exposent successivement les faits marquants 2021 de la division emballage et de la division bois. Le Président invite Monsieur Mathieu Perromat du cabinet DELOITTE et Associés et Monsieur Sébastien Haas du cabinet KPMG AUDIT IS SAS, à présenter leurs rapports. Les Commissaires aux comptes présentent les conclusions du rapport sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés qui ont été certifiés sans réserve. Ils présentent ensuite les conclusions du rapport sur les conventions règlementées qui ne fait état d'aucune convention nouvelle conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou qui s'est poursuivie au titre de l'exercice 2021. Toutes les informations communiquées en séance aux actionnaires sont simultanément diffusées par rétroprojecteur. Avant d'ouvrir la discussion et d'offrir la parole aux actionnaires, le Président dresse tout d'abord un bilan général sur la situation du groupe Gascogne. Fin 2013, le groupe Gascogne avait une dette de 162 M€, un chiffre d'affaires de 420 M€ et un EBE de 10M€. Il avait financé 138 M€ d'investissement sur les 7 années précédentes en vendant tous les actifs qu'il pouvait vendre et notamment la société CENPAC. De plus, depuis 2010, il bénéficiait de la tempête Klaus qui avait mis à terre 30% du massif aquitain permettant aux industriels de payer le bois 3€/m3 au plus, soit une économie annuelle d'environ 25 M€. 3

PV AGO GASCOGNE 23.06.2022 La société Biolandes Technologies n'a jamais demandé le dossier Gascogne. La société Biolandes Technologies est intervenue dans cette aventure (à la demande du territoire) dans le seul but de sauver une activité économique qui faisait vivre directement et indirectement plus de 3000 personnes dans les Landes, et en prenant en compte le fait que la présence du groupe Gascogne était indispensable sur le massif pour garantir l'écoulement de la production de bois que celui-ci produisait. Une étude des marchés et des sites de production laissait entrevoir que la partie était jouable à la condition d'une recapitalisation importante qui permettait de faire des investissements jugés indispensables et d'un abandon de créances des banques et de l'Etat. Un dépôt de bilan a été écarté par le seul fait qu'il aurait mis en péril beaucoup d'entreprises locales. Depuis 2014, la nouvelle équipe dirigeante a investi 185M€ par des apports en capitaux et par la génération d'EBE tout en contenant la dette à 100M€. Pendant les 3 premières années, elle a travaillé sur la maitrise des coûts énergétiques, automatisé les outils de production, mutualisé les fonctions supports, rationalisé les outils de production. Puis, depuis 2016, elle a travaillé sur le couple clients/produits privilégiant la rentabilité au détriment du CA. A titre d'exemple, de 2016 à 2021 la société Gascogne Sacs de Mimizan a baissé sa production en volume de 18%, en augmentant son prix moyen de vente de 27% multipliant par là-même son EBE par 2.65. Cette action a été menée dans toutes les sociétés du groupe Gascogne. Ce retournement que personne n'imaginait possible est le résultat d'un investissement significatif au bon endroit, et d'un bon sens appliqué dans toutes les composantes de l'entreprise. Les équipes du Groupe Gascogne délivrent une information que beaucoup jugent très complète au travers d'un rapport annuel de plus de 150 pages. Mais, cela est visiblement insuffisant. Elles font preuve d'une totale transparence au vu des contraintes à respecter, Gascogne SA étant une société cotée. Dans la période de trouble économique actuel, le redressement du groupe Gascogne demande encore de lourds investissements et une gestion rigoureuse et très attentionnée et impose à tous que toute l'énergie soit concentrée sur les vrais sujets qui la feront avancer au bénéfice de tous. En 2014, la situation du groupe Gascogne a nécessité un apport de 36 millions d'euros que seuls les sociétés et investisseurs regroupés au sein d'Attis 2, ont accepté de faire. Cet apport a permis au Groupe Gascogne de renégocier sa dette bancaire qui ne pouvait être remboursée et notamment la conversion d'une partie de cette dette en ORAN 1 et 2. La société Biolandes Technologies a accepté de garantir le risque en consentant une promesse de rachat de ces ORAN que personne d'autre ne voulait donner à cette date compte tenu de ce risque. Le Président conclut qu'il est essentiel de mettre en perspective ce contexte, les efforts accomplis et les résultats obtenus avant de répondre aux questions posées par certains actionnaires qui souvent sont les mêmes que ceux qui avaient voté favorablement à la réalisation de l'opération tant lors du Conseil d'administration du 02 avril 2014 que de l'Assemblée générale du 13 juin 2014. 4