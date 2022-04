Gascogne : Rapport annuel 2021  – Télécharger ce document

RAPPORT ANNUEL

EXERCICE 2021

Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 60 800 130 €

RCS : Mont de Marsan 895 750 412

I.

PERSONNE ASSURANT LA RESPONSABILITE DU RAPPORT ANNUEL

I.1. NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DU RAPPORT ANNUEL

M. Dominique COUTIERE - Président-Directeur Général

Attestation du rapport financier annuel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Mimizan, le 29 avril 2022

Dominique COUTIERE Président-Directeur Général

I.2. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES

Commissaires aux comptes titulaires :

KPMG AUDIT IS SAS, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles Tour EQHO 2 avenue Gambetta 92066 LA DEFENSE CEDEX Représenté par M. Sébastien HAAS

Mandat attribué le 23 juin 2016 et expirant lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

Deloitte et Associés, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles et du Centre 6, Place de la Pyramide

92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représenté par M. Mathieu PERROMAT

Mandat attribué le 23 juin 2016 et expirant lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

Commissaires aux comptes suppléants :

Salustro Reydel

Tour EQHO 2 avenue Gambetta 92066 LA DEFENSE CEDEX

Mandat attribué le 23 juin 2016 et expirant lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

BEAS, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles 6, place de la Pyramide

92908 Paris La Défense Cedex

Mandat attribué le 23 juin 2016 et expirant lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

II. SITUATION FINANCIERE

II.1. CHIFFRES CLES

(En milliers d'euros) Exercice 2021 Exercice 2020 Chiffre d'affaires Taux du chiffre d'affaires à l'international EBITDA Taux d'EBITDA (EBITDA/Chiffre d'affaires) Résultat opérationnel courant Résultat net de l'ensemble consolidé (part du groupe) Résultat net par action (€) Capitaux propres (part du groupe) Capitaux propres par action (€) Effectifs à la clôture Endettement net Besoins en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE) Flux de trésorerie opérationnels Flux de trésorerie d'investissement Flux de trésorerie de financement Variation de la trésorerie 398 850 55,1% 32 096 8,0% 15 974 12 870 0,53 157 983 6,5 1 453 97 745 94 300 34 594 (25 017) (18 125) (8 427) 358 836 56,6% 32 101 8,9% 16 267 8 255 0,34 142 761 5,9 1 458 107 445 97 830 23 887 (14 326) 12 036 21 639

L'EBITDA se calcule comme suit :

En milliers d'euros Exercice 2021 Exercice 2020 Résultat opérationnel courant (a) 15 974 16 267 Dotations aux amortissements sur immobilisations (b) 16 065 15 536 Dotations (reprises) nettes aux provisions sur actifs circulants (c ) 28 261 Dotations (reprises) nettes aux provisions risques et charges d'exploitation (d) 29 36 EBITDA (a) + (b) + (c ) + (d) 32 096 32 101

L'endettement net est égal à la différence entre les emprunts et dettes financières (part à moins d'un an + part à plus d'un an) et la trésorerie et équivalents de trésorerie. Le calcul figure dans le paragraphe VIII.1.4. de l'annexe

consolidée.

Le Besoin en Fonds de Roulement se calcule comme suit :

En milliers d'euros Exercice 2021 Exercice 2020 Stocks (a) Clients et autres débiteurs (b) Fournisseurs et autres créditeurs (c) 98 971 80 971 85 642 106 098 68 025 76 292 BFR (a) + (b) - (c) 94 300 97 830

II.2. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2022 II.2.1. ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2022