Gascogne : Rapport financier semestriel au 30 juin 2022 – Télécharger ce document

Attestation du rapport financier semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-après présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Mimizan, le 30 septembre 2022

Dominique Coutière

Président-Directeur Général

A. - RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

Faits marquants

Le cycle économique inflationniste entamé début 2021 s'est poursuivi sur tout le 1er semestre 2022 à un rythme soutenu. Les prix des matières premières, les coûts de transport, les coûts d'énergie battent tous les records historiques. Les tensions sur les approvisionnements ont également été importantes. Dans ce contexte, Gascogne s'est attachée à couvrir ces hausses et recueille les fruits de ses actions d'optimisation industrielles.

La progression de l'EBITDA au 1er semestre 2022 est principalement portée par les marchés du papier, dans une conjoncture favorable pour le Groupe ces 6 premiers mois de l'année. Pour rappel, le 1er semestre 2021 avait été pénalisé par l'arrêt réglementaire de la papeterie pendant 3 semaines en février 2021, le prochain arrêt étant programmé en novembre 2022.

Au mois de juillet 2022, le Groupe a annoncé la signature d'un contrat de crédit syndiqué avec un pool bancaire et d'un contrat de crédit avec la Banque Européenne d'Investissement, destinés au financement de son nouveau programme d'investissement, qui comprend une machine à Papier neuve pour le site de Mimizan, pour laquelle il est entré en négociation exclusive avec un constructeur européen.

Cette machine à papier remplacera 3 des 4 machines à papier existantes. Elle permettra d'optimiser les quantités de papier produites en utilisant à plein les capacités de production de pâte du site, d'offrir les meilleures qualités de papier kraft écru, de mieux répondre à la demande des marchés de l'emballage, d'améliorer l'efficience énergétique et la performance environnementale du site et enfin réduire les coûts de production. Cela devrait permettre, à terme, une amélioration de la performance et une augmentation significative de l'EBITDA de Gascogne.

Le programme d'investissement est de 300 M€ pour les cinq prochaines années, dont 220 M€ pour le projet de la machine à papier, financé notamment par des crédits d'investissements, dans les conditions présentées dans la communication du 29 juillet 2022.

