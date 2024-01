Gascogne est spécialisé dans la production et la commercialisation d'emballages. Le groupe fabrique également des produits en bois et du papier. Le CA par activité se répartit comme suit : - production d'emballages souples (61%) : sacs (50,9% du CA ; n° 3 européen ; sacs en en papier, en plastique, etc.) et matières complexes d'emballage et de protection (49,1% ; matériaux multicouches à base de papier, de film ou d'aluminium) et - production de papier (29%) : papier kraft naturel frictionné (n° 1 mondial) et papiers krafts spéciaux ; - fabrication de produits en bois (10%) : sciages bruts, lambris, parquets, moulures, panneaux, bois d'extérieur, etc. A fin 2022, Gascogne dispose de 14 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (43,7%), Allemagne (13,2%), Union européenne (26,4%) et autres (16,7%).

