Gascogne : bien orienté après ses résultats annuels

Gascogne grimpe de plus de 5% après la publication pour 2021 d'un résultat net en progression de 56% à 12,9 millions d'euros et d'un EBITDA maintenu à 32,1 millions, malgré la hausse du coût des matières premières et de l'électricité.



Porté par une reprise économique 'très dynamique', le chiffre d'affaires du groupe d'emballage et de bois a progressé de 11,2% à 398,9 millions d'euros, retrouvant ainsi un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise sanitaire.



'L'activité commerciale est toujours soutenue sur les premiers mois de l'année et devrait le rester une bonne partie de l'année 2022 dans un environnement toujours incertain marqué par la crise géopolitique majeure en Ukraine', estime-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.