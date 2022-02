Hécatombe de poissons dans le Golfe de Gascogne: une densité "inhabituelle" en

cause

SAINT-JEAN-DE-LUZ (awp/afp) - La densité "inhabituelle" d'un banc de merlans bleus a causé la rupture du filet de pêche ayant entraîné le rejet de dizaines de milliers de poissons morts dans le Golfe de Gascogne, a justifié samedi l'association européenne des chalutiers congélateurs pélagiques (PFA).

"Le Margiris, un navire membre de la PFA, se trouvant au large de la Rochelle suite à des rapports faisant état d'importants bancs de poissons dans cette zone, a subi un incident de pêche à 05H50 GMT" jeudi, rappelle la PFA dans son communiqué. "Le navire à instantanément prévenu les autorités compétentes de la survenue de cet incident", poursuit-elle.

"Fait rarissime, le chalut contenant des merlans bleus - une espèce soumise à quotas - s'est brisé accidentellement, relâchant ainsi de manière involontaire des poissons en mer. Cette rupture de chalut s'explique notamment par la densité substantielle et inhabituelle dans cette zone, du banc de poissons ciblé", selon le communiqué.

L'ONG Sea Shepherd, qui milite pour un contrôle des méthodes de pêche et patrouille en mer, a diffusé jeudi des images montrant un énorme banc de poissons morts flottants à la surface de la mer.

La ministre de la Mer Annick Girardin a annoncé vendredi avoir demandé l'ouverture d'une enquête administrative. Elle a également précisé que l'accident a été déclaré dans le journal de bord du bateau et que ces poissons seront retirés de ses quotas. Le commissaire européen Océans et pêche Virginijus Sinkevicius a également annoncé l'ouverture d'une enquête via Twitter.

"Face à cet incident, le Margiris a mis en place des mesures drastiques pour éviter que cela ne se reproduise", assure la PFA. "Les traits de chalut sont d'ores et déjà fortement réduits et les capteurs de remplissage ont été mis à jour pour être en bonne adéquation avec la densité exceptionnelle des bancs sur cette zone", selon le communiqué.

