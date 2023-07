Gateley Holdings PLC - groupe de services juridiques et professionnels basé à Birmingham, Angleterre - rachète Richard Julian Associates Ltd pour un montant total de 6 millions de livres sterling. Ce montant comprend un complément de prix basé sur les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement réalisés au cours de l'exercice se terminant le 30 avril 2024 et de l'exercice 2025. Says versera un montant initial de 3,9 millions de livres sterling, dont 2 millions de livres sterling seront payés en espèces à partir d'une facilité de crédit renouvelable et 1,9 million de livres sterling par l'attribution et l'émission de nouvelles actions ordinaires de Gateley au prix de 10 pence chacune. RJA est un cabinet de géomètres agréés basé à Leicester, en Angleterre, spécialisé dans le secteur de la construction.

Rod Waldie, directeur général de Gateley, a déclaré : "RJA a un solide historique de croissance, d'excellentes relations avec les clients, une culture dévouée et positive et une équipe de direction ambitieuse, des qualités qui correspondent étroitement à l'activité et à la culture de Gateley".

Cours actuel de l'action : 149,50 pence, inchangé depuis jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 22 %.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

