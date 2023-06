Gateley prévoit une croissance annuelle conforme aux attentes

(Alliance News) - Gateley Holdings PLC a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance de son chiffre d'affaires annuel et à un bénéfice conforme à ses attentes.

Gateley est un groupe de services juridiques et professionnels basé à Birmingham, en Angleterre.

Gateley a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 161 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril, soit une hausse d'environ 17 % par rapport aux 137,2 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Elle s'attend également à ce que le bénéfice avant impôt ajusté sous-jacent soit conforme aux attentes du marché.

À la fin de l'année, Gateley a déclaré disposer d'une trésorerie nette de 4,3 millions de livres sterling.

Le président-directeur général, Rod Waldie, a déclaré : "Bien que les défis macroéconomiques demeurent, nous nous réjouissons de poursuivre la croissance et la diversification de l'entreprise, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions. Nous restons attachés à notre objectif de produire des résultats qui ravissent nos clients, inspirent notre personnel et soutiennent nos communautés, et de dégager de solides rendements pour toutes nos parties prenantes."

La société prévoit de publier ses résultats financiers audités à la fin du mois de juillet.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

