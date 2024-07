(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Gateley Holdings PLC - Fournisseur de services juridiques et autres services professionnels basé à Birmingham, Angleterre - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 avril a augmenté de 6,0 %, passant de 162,7 millions de livres sterling à 172,5 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a baissé de 14 %, passant de 16,2 millions de livres sterling à 14 millions de livres sterling. Le dividende est maintenu à 9,5 pence par action. "Le groupe continue d'enregistrer de bons résultats par rapport à sa stratégie définie lors de l'introduction en bourse, à savoir générer de la croissance et de la résilience grâce à la diversification, en offrant de solides rendements à nos parties prenantes", ajoute le communiqué. Le début de l'année est conforme aux attentes.

4Global PLC - Société londonienne de données, de services et de logiciels spécialisée dans les grands événements sportifs - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 14 %, passant de 5,6 millions de livres sterling à 6,4 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt chute toutefois de 60 %, passant de 496 921 GBP à 170 051 GBP. Elle fait état de frais administratifs exceptionnels d'un montant de 512.658 GBP, résultant d'une provision au titre du plan de remboursement à long terme. Les recettes du premier trimestre sont "supérieures à celles de l'année dernière". "Le chiffre d'affaires de l'exercice 25 sera pondéré par le second semestre, comme les années précédentes, en raison de la saisonnalité des comportements d'achat de nos clients", ajoute la société.

Blue Star Capital PLC - Société d'investissement basée à Crawley, en Angleterre, axée sur l'esport et la blockchain - Indique que l'entreprise investie Dynasty Gaming & Media Pte Ltd scelle l'acquisition de Lets Play Live dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour une contrepartie d'environ 15% des actions émises de Dynasty. "LPL est le plus grand opérateur et diffuseur de tournois de jeux en Océanie, et celui qui connaît la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, ainsi que le partenaire exclusif de nombreux grands éditeurs mondiaux qui organisent des événements de jeux majeurs dans la région, notamment Epic Games, EA, Riot Games et Supercell", ajoute Blue Star.

Infrastructure India PLC - investit dans des actifs indiens - Le conseil d'administration, qui, suite à une démission annoncée vendredi, ne compte plus que deux membres, n'a pas le "quorum requis par les statuts de la société". Par conséquent, il n'est "pas en mesure de fonctionner efficacement en vertu des statuts, les pouvoirs des administrateurs étant limités à la nomination d'administrateurs supplémentaires ou à la convocation d'une assemblée générale dans le but de procéder à une telle nomination". "La société étudie la composition du conseil d'administration et d'autres annonces seront faites, le cas échéant, en temps voulu", ajoute Infrastructure India. Ses actions sont suspendues dans l'attente de la nomination d'au moins un administrateur supplémentaire. En outre, elle note que ses prêteurs ont accepté de prolonger l'échéance, bien qu'en raison des limitations des pouvoirs du conseil d'administration, l'entreprise ne soit pas en mesure de conclure ces accords. "En conséquence, toutes les parties ont accepté de rester en discussion sur la voie à suivre, tandis que IIP revoit la composition de son conseil d'administration", ajoute Infrastructure India. Les facilités de crédit comprennent un prêt à terme accordé par IIP Bridge Facility LLC, un prêt pour fonds de roulement accordé par GGIC Ltd et un prêt relais accordé par Cedar Valley Financial.

Kinovo PLC - Fournisseur de services immobiliers basé à Londres - Conclusion d'un accord pour résilier le contrat relatif au neuvième projet de son ancienne filiale de construction DCB Kent Ltd, moyennant une contrepartie en espèces de 2,2 millions de livres sterling. Le projet aurait été achevé en 2026. L'accord libère Kinovo "de toutes les obligations découlant de la garantie de la société mère". "La contrepartie sera payée en versements mensuels sur une période de 18 mois, offrant une certitude sur les flux de trésorerie futurs et devrait être financée par les liquidités provenant de l'activité principale et des facilités existantes. L'accord élimine le risque d'éventuels dépassements de coûts ou de réclamations liés à ce dernier projet de DCB", ajoute Kinovo. "Avec sept projets DCB déjà terminés, le huitième devrait être achevé en juillet 2024, avec un minimum de trésorerie nette restant à payer sur ces huit projets."

Likewise Group PLC - Distributeur de revêtements de sol basé à Birmingham (Angleterre) - Rachat d'actions pour un montant maximum de 250 000 GBP. Conclusion d'un accord pour que son courtier Zeus Capital Ltd effectue les achats au nom de Likewise.

Sound Energy PLC - Société d'énergie en amont centrée sur le Maroc - Confirmation de l'approbation par le conseil d'administration de Managem de la vente d'une partie des actifs marocains de Sound Energy. Sound Energy a annoncé en juin un accord de vente d'une partie des actifs à Managem SA pour un montant de 45,2 millions de dollars. "Nous sommes très heureux d'avoir reçu l'approbation formelle du conseil d'administration de Managem pour la transaction et nous travaillons à la réalisation de toutes les conditions suspensives restantes du SPA à court terme. Entre-temps, un plan de transition est en cours d'exécution avec l'équipe de Managem afin d'assurer un transfert en douceur", a déclaré Graham Lyon, président exécutif du conseil d'administration.

Global Petroleum Ltd - Société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et la Méditerranée - Conclut un accord de prêt à court terme de 270 000 USD avec un "actionnaire principal". Les fonds serviront à financer les besoins généraux en fonds de roulement. Le prêt est sans intérêt et remboursable à la fin du mois de septembre.

Harvest Minerals Ltd - Producteur d'engrais axé sur l'Amérique du Sud - Lancement d'un programme d'exploration des terres rares dans le cadre du projet d'engrais Arapua au Brésil. Les travaux se déroulent en deux phases, la première étant axée sur l'évaluation de la nature de "l'exploration des terres rares et de ses principaux éléments sur la base des données historiques". "La deuxième phase consistera à effectuer de nouveaux forages pour accéder aux dimensions potentielles du gisement ainsi qu'à l'itinéraire de traitement préliminaire à l'échelle du banc d'essai", ajoute Harvest Minerals.

Celadon Pharmaceuticals PLC - société pharmaceutique axée sur le développement, la production et la vente de médicaments révolutionnaires à base de cannabis - signale l'achèvement de sa huitième récolte de 2024. Celadon ajoute : "Les rendements obtenus à partir des récoltes augmentent également conformément aux attentes de la direction à mesure que l'environnement de culture est ajusté aux caractéristiques individuelles des différentes souches. D'autres développements visant à améliorer le rendement sont en cours et devraient permettre d'améliorer encore les rendements, conformément à l'engagement de Celadon en faveur de l'amélioration continue." Celadon déclare que les produits issus des récoltes seront fournis à des sociétés pharmaceutiques britanniques avec lesquelles elle a conclu des contrats de vente. "Ces contrats devraient générer des revenus pouvant atteindre 1,4 million de livres sterling par an. La quantité de produits disponibles provenant des premières récoltes a été légèrement réduite parce qu'une partie d'entre eux sera soumise à des tests de stabilité afin de démontrer leur qualité même après une longue période de temps", ajoute Celadon.

