Gatos Silver, Inc. : RBC Capital Markets n'est pas inspiré par le dossier

Gatos Silver, Inc. est une société de production, de développement et d'exploration de métaux précieux, axée sur l'exploration de l'argent. La société se concentre sur la production et le développement de la mine Cerro Los Gatos (CLG) et sur l'exploration et le développement du district de Los Gatos. La mine CLG, située dans le district de Los Gatos, à Chihuahua, au Mexique, consiste en une mine polymétallique de 2 500 tonnes par jour et une installation de traitement. Le district de Los Gatos, situé à Chihuahua, au Mexique, se trouve à environ 120 kilomètres au sud de la ville de Chihuahua et comprend une position de terrain de 103 087 hectares, constituant un nouveau district minier.

Secteur Sociétés minières intégrées