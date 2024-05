Gatos Silver, Inc. est une société d'exploration, de développement et de production d'argent qui se concentre sur les grands gisements d'argent à haute teneur dans des juridictions géopolitiquement stables. Le principal actif de la société est le district de Los Gatos, qui comprend la mine de Cerro Los Gatos à Chihuahua, au Mexique. La mine Cerro Los Gatos de la société est située à environ 120 kilomètres au sud de la ville de Chihuahua, au cœur de la ceinture d'argent du Mexique. Le district de Los Gatos de la société comprend environ 14 zones minéralisées, dont trois gisements d'argent-plomb-zinc identifiés : la mine Cerro Los Gatos, le gisement Esther et le gisement Amapola. Les 11 autres zones minéralisées, avec plus de 150 kilomètres de veines de quartz et de calcite affleurantes, présentent au moins une interception de minéralisation. La mine Cerro Los Gatos comprend environ 103 000 hectares de droits miniers.

Secteur Sociétés minières intégrées