Gatos Silver, Inc. a mis à jour ses prévisions de production pour l'année 2023. La société augmente ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 en ce qui concerne la production d'argent et la production d'équivalent argent, en raison de la bonne performance opérationnelle au cours du premier mois du quatrième trimestre et de l'optimisation récente du plan de la mine. La production d'argent devrait désormais se situer entre 8,8 et 9,3 millions d'onces, par rapport aux prévisions initiales de 7,4 à 8,2 millions d'onces.

Cela représente une augmentation de 19 % dans la partie inférieure de la fourchette et de 13 % dans la partie supérieure. La production d'équivalent argent devrait maintenant se situer entre 13,8 et 14,6 millions d'onces, par rapport aux prévisions initiales de 12,4 à 13,8 millions d'onces d'équivalent argent. Cela représente une augmentation de 11 % dans la partie inférieure de la fourchette et de 6 % dans la partie supérieure.

Sur la base de la séquence révisée du plan de mine au CLG, la société s'attend à ce que la production de zinc et d'or pour l'ensemble de l'année soit proche du bas de la fourchette des prévisions initiales de 57 à 63 millions de livres et de 5,4 à 6,2 milliers d'onces, respectivement. La production de plomb pour l'ensemble de l'année devrait se situer dans la moitié supérieure de la fourchette initiale de 36 à 40 millions de livres.