Gatos Silver, Inc. a expliqué le retard dans le dépôt de son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La société a également annoncé qu'elle allait retraiter les états financiers précédemment publiés de la société et de la coentreprise Los Gatos pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les trimestres clos le 31 mars 2022, le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022.