Gattaca plc est une entreprise de ressources humaines qui fournit des services de recrutement contractuel et permanent dans les secteurs privé et public. Les segments de la société comprennent la mobilité, l'énergie, la défense, la technologie, les médias et les télécommunications, l'infrastructure, les projets Gattaca et l'international. Elle propose une gamme de solutions de recrutement, telles que des solutions de main-d'œuvre, des services de recrutement technique, des services d'ingénierie et de technologie, des services de marque d'employeur, des informations sur la main-d'œuvre, des événements et des ressources, et des solutions IR35. Ses solutions de main-d'œuvre comprennent des solutions de main-d'œuvre flexible, des solutions de main-d'œuvre permanente et des solutions de main-d'œuvre totale. L'entreprise propose également des services de conseil en matière de talents, notamment la cartographie et la connaissance des talents, l'analyse comparative des taux et des salaires, ainsi que l'évaluation et la sélection. Elle propose une gamme de services d'ingénierie et de technologie, tels que l'analyse, la conception et l'ingénierie des processus. Elle dessert divers marchés, tels que l'aérospatiale, l'automobile, la défense, les services bancaires et financiers.