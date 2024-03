Gaumont est spécialisé dans la production et la distribution de films cinématographiques. Le groupe développe également une activité de production de programmes de télévision (films et séries d'animations, et fictions télévisuelles en France et aux Etats-Unis). Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution de programmes de télévision (61,2%) ; - production et distribution de films cinématographiques (34,5%). En outre, le groupe développe des activités de distribution de films en salles de cinéma, d'édition de vidéos, de diffusion télévisuelle et propose des services de vidéo à la demande ; - autres (4,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (25%), Europe (20,4%), Amérique (53,6%), Asie (0,6%), Afrique et Moyen Orient (0,3%) et autres (0,1%).

Secteur Production de spectacles