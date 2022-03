Gaumont : PARAMOUNT+ S'ASSOCIE À GAUMONT POUR ENRICHIR SON PORTEFEUILLE DE PRODUCTIONS ORIGINALES DE CLASSE MONDIALE

Anywhere (Allemagne) : Dans cette comédie dramatique de la créatrice et scénariste Jana Burbach ( Bad Banks, Tribes of Europa ), les talents d'hyper-flexibilité de Toni Falk l'aident dans sa carrière, mais la laissent seule et perdue, incapable de nouer des relations saines. Après qu'un amant occasionnel lui a déclaré son amour, Toni est frappée par une malédiction qui la transporte dans différentes versions de sa vie. Maintenant, elle doit d'une manière ou d'une autre trouver un moyen de rentrer chez elle, où que ce soit. Impact (France) : Basé sur le roman à succès d'Olivier Norek, ce thriller explore la bataille d'un homme contre la situation écologique catastrophique de notre planète. Après que la pollution a tué sa fille nouvellement née, Virgil Solal, part en guerre, seul, contre des géants, son message trouvant bientôt des échos dans le monde entier sous la forme de hordes de partisans masqués. Avec le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade ( Meurtre un dimanche matin, Stair Case ) et Antoine Lacomblez ( Laetitia ) et Severine Werba ( Spiral ).

Ce partenariat de long terme avec la prestigieuse société de production Gaumont est un nouvel exemple de notre engagement dans la production de contenus de grande qualité capables de voyager dans le monde entier, » a déclaré Raffaele Annecchino, President & CEO de International Networks, Studios et Streaming de Paramount. « Notre stratégie ambitieuse, diversifiée et créative dans la production de contenus internationaux, combinée à notre politique d'investissements et notre aptitude reconnue à produire des blockbusters mondiaux et locaux capables de séduire tous nos publics, prépare Paramount+ à un véritable succès. »

« Notre stratégie ambitieuse, diversifiée et créative dans la production de contenus internationaux, combinée à notre politique d'investissements et notre aptitude reconnue à produire des blockbusters mondiaux et locaux capables de séduire tous nos publics, prépare Paramount+ à un véritable succès. » Nous sommes ravis d'entamer une relation mondiale avec Paramount+ et de contribuer à son déploiement international avec quatre nouveaux programmes en Europe et en Amérique latine », a commenté Sidonie Dumas, Directrice Générale de Gaumont

Ces productions originales complètent les 40 projets de Gaumont déjà en préparation ou en production dans ses six filiales internationales (Paris, Los Angeles, Londres, Berlin, Cologne et Rome), dont Narcos saison 6 (États-Unis),Barbarians saison 2 (Germany), Lupin saison 2 (France) pour Netflix ; Damage (Royaume-Uni) pour Netflix ; El Presidente (États-Unis) et Totem (France) pour Amazon, Kaiser Karl (France) pour Disney, et Stillwater (U.S.) pour Apple.

Les nouveaux projets s'ajoutent aux nombreuses productions originales de Paramount+ précédemment annoncées, notamment Sexy Beast, A Gentleman in Moscow, Chemistry of Death de Simon Beckett, Los Enviados (The Envoys), Cecilia, Bosé, Miss Fallaci, At Midnight, et plus encore, ainsi qu'à un line-up grandissant de séries très attendues, dont Fatal Attraction, Grease: Rise of the Pink Ladies, Rabbit Hole et The Offer, en plus des titres populaires de Paramount, tels que Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, MTV Unplugged et South Park.

Paramount+ continue d'élargir sa présence mondiale avec des lancements prévus au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en France, en Allemagne, Autriche, Suisse et en Italie en 2022. En dehors des États-Unis, Paramount+ propose près de 3000 épisodes de contenu pour enfants, 1000 épisodes de TV réalité, plus de 500 films et 2500 heures de séries, drames et