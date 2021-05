Gaumont : Hors-Saison, une nouvelle coproduction franco-suisse en tournage dès aujourd'hui !

Une Production GAUMONT (Isabelle Degeorges et Alexis Barqueiro) & AKKA FILMS (Philippe Coeytaux)

En coproduction avec France Télévisions et la Radio Télévision Suisse

Réalisation : Pierre Monnard

Scénario : Sarah Farkas, Marine Flores-Ruimi, Claire Kanny, Ami Cohen, Storm Sigal Battesti, Malou Briand, Raphaël Meyer et Raphaël Chevènement

Avec : Marina Hands, Sofiane Zermani, Anna Pieri Zürcher, Cyril Metzger, Clarina Sierro, Philippe Gray, Nastassja Tanner, Nicolas Wanczycki, Christian Gregori,

A Neuilly-sur-Seine, le 10 mai 2021

Communiqué de presse

Hors-Saison : nouvelle coproduction franco-suisse

en tournage dès aujourd'hui !

© RTS - Jay Louvion

La nouvelle série Hors-Saison, produite par Akka films et Gaumont avec la RTS et France Télévisions part en tournage dès aujourd'hui jusqu'au 13 août prochain. Il faudra plus de 60 jours de tournage entre la Suisse et la France pour réaliser ce thriller policier de 6x52'. Réalisée par Pierre Monnard (Les enfants du Platzspitz, Wilder, Anomalia), la série a été créée par Sarah Farkas, Marine Flores-Ruimi et Claire Kanny. A l'affiche de cette nouvelle série, on retrouve notamment Marina Hands, Sofiane Zermani (aka Fianso), Anna Pieri Zuercher et Cyril Metzger. La série sera diffusée au premier trimestre 2022.

Les Cimes, petite station de ski dans la région des Dents du Midi. C'est la fin de saison, les vacanciers partent, la neige fond… et dévoile l'horreur au grand jour : le cadavre d'une femme assassinée dans une mise en scène intrigante et macabre. C'est la capitaine suisse Sterenn Peiry qui est chargée de l'affaire, bientôt épaulée par l'enquêteur français Lyes Bouaouni qui lui révèle qu'un autre corps a été retrouvé dans un état similaire de l'autre côté de la frontière. Alors que le mystère s'épaissit, l'enquêtrice découvre que son fils a tué accidentellement sa petite amie en voiture. La vie de Sterenn bascule : jusqu'où ira-t-elle pour protéger son fils ?

« La Fiction Internationale de France Télévisions est très heureuse d'annoncer le début de tournage de notre nouvelle coproduction « Hors Saison », en partenariat avec nos amis du service public suisse de la RTS. Initié à Séries Mania, ce projet au suspense haletant, au casting exceptionnel et aux décors naturels époustouflants est coproduit avec Gaumont côté Français et Akka Films côté Suisse. Hâte de vous faire découvrir cette série sur nos antennes ! », explique Nathalie Biancolli, Directrice de la fiction internationale et des acquisitions de France Télévisions.

« La RTS est très heureuse qu'Akka Films ait pu, dès le stade du développement de ce projet original romand, s'associer à des partenaires aussi chevronnés que Gaumont et France TV. Les engagements réciproques de nos deux médias de service public sur cette coproduction accroissent nos impacts respectifs et

contribuent au développement de notre compréhension commune. Véritables accélérateurs de talents, ce type de partenariats participe au rayonnement de la création audiovisuelle suisse, ce qui nous réjouit ! Nous espérons que cette première expérience ouvrira de nombreuses autres voies", se réjouit Françoise Mayor, responsable de l'Unité

Fiction, Documentaires et Séries originales de la RTS