Gaumont : s'installe en Italie et nomme Marco Rosi comme directeur général

Communiqué de presse

A Rome, le 25 janvier 2022

Gaumont s'installe en Italie et nomme Marco Rosi

à la direction générale de sa filiale

Gaumont, producteur de séries à succès comme Lupin, Barbares ou encore Narcos, investit le marché italien et vient d'annoncer la nomination de Marco Rosi au poste de directeur général de sa filiale transalpine. Présent aux États- Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, le groupe ouvrira un bureau

Rome. Gaumont Italie se concentrera sur les séries télévisées en langue italienne, sans exclure les incursions dans le secteur du cinéma.

Marco Rosi travaille depuis plus de 20 ans pour des sociétés de médias internationales. Directeur des programmes de différentes chaînes de Fox International Channels Italy et Turner Broadcasting Italy, il a supervisé les coproductions internationales de Lux Vide, dont Medici, Devils et Leonardo. Marco Rosi, sera rattaché à Christophe Riandee, Directeur Général Adjoint de Gaumont.

Parmi les séries en préparation, citons un thriller écrit par le réalisateur Fausto Brizzi (Notte prima degli esami, Ex, Garçons contre filles, Forever Young) et la romancière Paola Mammini (David di Donatello du meilleur scénario en 2016 pour Perfetti Sconosciuti, Mon frère, ma sœur, C'est la faute de Freud), dont l'action se déroule dans l'enceinte du Vatican (en collaboration avec Elsinore Film).

Un second projet, l'adaptation, par l'auteur lui-même, de E verrà un altro inverno, le nouveau roman Massimo Carlotto, l'un des plus grands auteurs de romans policiers en Italie (il sera assisté de Claudia De Angelis, scénariste de La Bête pour Netflix, et de Giovanni Galassi, Tommaso Matano et Ivano Fachin, les auteurs de Survivors pour la Rai et Curon pour Netflix).

Le 3e projet est une dramédie LGBTQIA+ qui marque les débuts de la jeune scénariste Alessandra Maffiolini et écrite avec la réalisatrice Paola Randi (La Befana vien di notte II - Le origini ; Tito e gli alieni ; Luna Nera et Zero sur Netflix).

SERVICE PRESSE GAUMONT

Quentin Becker

Tél : +33 1.46.43.23.06

quentin.becker@gaumont.com