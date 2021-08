COMMUNIQUE DE PRESSE Héricourt, 31 août, 2021 GAUSSIN choisit le MONACO YACHT SHOW pour présenter des solutions ELECTRIQUE et HYDROGENE destinées au secteur de la marine et du nautisme de plaisance GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce sa prochaine participation au Monaco Yacht Show 2021, salon mondial de référence de la grande plaisance, qui se tiendra à Monaco du 22 au 25 septembre prochains. GAUSSIN a choisi cet évènement, rendez-vousincontournable des grands constructeurs et des experts du secteur, pour présenter des solutions de propulsion et d'alimentation propres, écologiques et innovantes, destinées à la marine et au nautisme. Super-yacht équipé d'un POWERPACK® H2 by GAUSSIN Cap vers une plaisance bleue et une industrie éco-responsable Soucieuse des problématiques environnementales de notre époque, l'industrie du nautisme s'attelle mettre en œuvre une politique durable pour neutraliser son empreinte écologique, favoriser les énergies renouvelables et préserver les ressources naturelles. A l'instar des grandes compétitions du secteur de l'automobile, l'industrie des super-yachts est le terrain idéal pour tester et perfectionner de nouvelles solutions durables, applicables à terme à tout le secteur maritime. Grâce à une clientèle qui bénéficie des ressources nécessaires pour favoriser la durabilité et à de nombreux experts qui ne craignent pas le changement, se présente l'opportunité de construire une industrie de la plaisance durable, à l'épreuve du temps et un modèle pour le secteur maritime. Concerné depuis de nombreuses années par la cause climatique et l'avenir des générations Page 1 sur 4

futures, GAUSSIN souhaite désormais apporter sa contribution et son expertise pour accélérer la transformation énergétique du secteur maritime. POWERPACK® FULL ELEC et POWERPACK® H2 : une alternative écologique aux moteurs diesel Imaginés en 2011 par GAUSSIN et codéveloppés avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA-Liten), le POWERPACK® est une solution compacte, modulaire et polyvalente qui regroupe les composants nécessaires au stockage de l'énergie, à la supervision et à la gestion thermique. Les POWERPACK® FULL ELEC et H2 utilisent respectivement les dernières générations de technologies de batteries et de piles à combustible. Les deux types de POWERPACK® - FULL ELEC et H2 - peuvent être combinés sur un même bateau en DUAL SOURCE. Trois applications pour la marine et le nautisme de plaisance Les technologies de propulsion et d'alimentation propres de GAUSSIN trouvent trois applications concrètes dans le secteur de la marine : Source d'énergie pour l'alimentation à quai Cette solution permet de fournir au bateau à quai une alimentation électrique afin d'éteindre les génératrices et de se substituer à la consommation de diesel du bateau. Source d'énergie principale pour un bateau La solution de propulsion unique pour un bateau zéro-émission. Source d'énergie pour un bateau hybride Cette solution offre une alimentation électrique et zéro-émission à proximité des côtes et des zones de plaisance pour une protection de la biodiversité et de l'environnement et une réduction des nuisances. Le POWERPACK®, une solution modulaire testée et approuvée dans des conditions difficiles Cette solution modulaire permet d'être adaptée à chaque bateau, selon le modèle, l'utilisation, les besoins énergétiques et les pics d'activité. Le POWERPACK® est notamment utilisé sur des véhicules 70 tonnes en environnement portuaire. Son efficacité et sa fiabilité à l'épreuve de la chaleur, des chocs, des vibrations et du brouillard salin ont été largement approuvées. Système 100% hydrogène pour un bateau zéro-émission

Prochains rendez-vous Monaco Yacht Show : 22 au 25 septembre 2021 à Monaco À propos de GAUSSIN GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique, Bluebus dans le transport de personnes et Magna dans le domaine du transport routier. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires. En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ». GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com Contacts GAUSSIN Ulysse Communication Christophe GAUSSIN, invest@GAUSSIN.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com +33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22 Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com +33(0)6.28.93.03.06 LHA Investor Relations - USA RooneyPartners - USA Jody Burfening, jburfening@lhai.com Jeanene Timberlake, (212) 838-3777 jtimberlake@rooneypartners.com (646) 770-8858 Retrouver toute l'information GAUSSIN sur www.GAUSSIN.com

Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.