GAUSSIN S A : choisit le MONACO YACHT SHOW pour présenter des solutions ELECTRIQUE et HYDROGENE destinées au secteur de la marine et du nautisme de plaisance

GAUSSIN choisit le MONACO YACHT SHOW pour présenter des solutions ELECTRIQUE et HYDROGENE destinées au secteur de la marine et du nautisme de plaisance

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce sa prochaine participation au Monaco Yacht Show 2021, salon mondial de référence de la grande plaisance, qui se tiendra à Monaco du 22 au 25 septembre prochains. GAUSSIN a choisi cet évènement, rendez-vous incontournable des grands constructeurs et des experts du secteur, pour présenter des solutions de propulsion et d'alimentation propres, écologiques et innovantes, destinées à la marine et au nautisme.

Cap vers une plaisance bleue et une industrie éco-responsable

Soucieuse des problématiques environnementales de notre époque, l'industrie du nautisme s'attelle à mettre en œuvre une politique durable pour neutraliser son empreinte écologique, favoriser les énergies renouvelables et préserver les ressources naturelles.

A l'instar des grandes compétitions du secteur de l'automobile, l'industrie des super-yachts est le terrain idéal pour tester et perfectionner de nouvelles solutions durables, applicables à terme à tout le secteur maritime. Grâce à une clientèle qui bénéficie des ressources nécessaires pour favoriser la durabilité et à de nombreux experts qui ne craignent pas le changement, se présente l'opportunité de construire une industrie de la plaisance durable, à l'épreuve du temps et un modèle pour le secteur maritime. Concerné depuis de nombreuses années par la cause climatique et l'avenir des générations futures, GAUSSIN souhaite désormais apporter sa contribution et son expertise pour accélérer la transformation énergétique du secteur maritime.

POWERPACK® FULL ELEC et POWERPACK® H2 : une alternative écologique aux moteurs diesel

Imaginés en 2011 par GAUSSIN et codéveloppés avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA-Liten), le POWERPACK® est une solution compacte, modulaire et polyvalente qui regroupe les composants nécessaires au stockage de l'énergie, à la supervision et à la gestion thermique. Les POWERPACK® FULL ELEC et H2 utilisent respectivement les dernières générations de technologies de batteries et de piles à combustible.

Les deux types de POWERPACK® - FULL ELEC et H2 - peuvent être combinés sur un même bateau en DUAL SOURCE.

Trois applications pour la marine et le nautisme de plaisance

Les technologies de propulsion et d'alimentation propres de GAUSSIN trouvent trois applications concrètes dans le secteur de la marine :

Source d'énergie pour l'alimentation à quai

Cette solution permet de fournir au bateau à quai une alimentation électrique afin d'éteindre les génératrices et de se substituer à la consommation de diesel du bateau.

Source d'énergie principale pour un bateau

La solution de propulsion unique pour un bateau zéro-émission.

Source d'énergie pour un bateau hybride

Cette solution offre une alimentation électrique et zéro-émission à proximité des côtes et des zones de plaisance pour une protection de la biodiversité et de l'environnement et une réduction des nuisances.

Le POWERPACK®, une solution modulaire testée et approuvée dans des conditions difficiles

Cette solution modulaire permet d'être adaptée à chaque bateau, selon le modèle, l'utilisation, les besoins énergétiques et les pics d'activité. Le POWERPACK® est notamment utilisé sur des véhicules 70 tonnes en environnement portuaire. Son efficacité et sa fiabilité à l'épreuve de la chaleur, des chocs, des vibrations et du brouillard salin ont été largement approuvées.

