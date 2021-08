Gaussin : GAUSSIN Group annonce un premier contrat de tracteurs de parc à hydrogène ATM-H2 avec PLUG POWER

Ces véhicules de 38T seront livrés à partir de novembre 2021 et déployés chez les clients de PLUG POWER

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce une première commande de Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) pour 20 tracteurs de parc fonctionnant à l'hydrogène (ATM-H2), qui seront déployés chez les clients actuels de Plug Power en Amérique du Nord. Les livraisons auprès de Plug Power commenceront à partir de novembre 2021.

Cette première commande permettra à Plug Power et Gaussin de pénétrer rapidement le marché nord-américain de la logistique. Plug Power utilisera son réseau existant de stations de ravitaillement en hydrogène et de services actuellement utilisés par les clients dans les centres logistiques pour les équipements de manutention.

L'ATM-H2, premier tracteur parc hydrogène industrialisé du marché

L'ATM-H2 est basé sur le skateboard ATM électrique déjà en service sur plus de 35 sites en Europe dans sa version FULL Elec. Ce véhicule, d'une capacité de 38T, sert à déplacer des remorques et des semi-remorques dans les centres logistiques exploités par des entreprises de logistique, de e-commerce ou encore de vente au détail et d'industrie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L'ATM-H2, le tracteur de parc à hydrogène 38T de Gaussin

Un témoignage du partenariat entre Plug Power et Gaussin

Cette commande de 20 ATM-H2 s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Plug Power et Gaussin, alors que les deux acteurs ont annoncé en novembre 2020 leur collaboration sur les véhicules de transport fonctionnant à l'hydrogène. Ce partenariat a permis aux deux entreprises de comprendre leurs technologies respectives et de développer l'ATM-H2, basé sur le skateboard ATM 38T électrique, qui a fait ses preuves, et sur les systèmes de piles à combustible et d'hydrogène de Plug Power, leader mondial dans le domaine de l'hydrogène.

L'écosystème hydrogène de Plug Power, un atout pour Gaussin

Plug Power contribue significativement au développement de l'économie de l'hydrogène en tant que principal fournisseur de solutions complètes clé en main pour les piles à combustible à hydrogène (HFC). L'entreprise américaine a même créé le premier marché commercialement viable pour cette technologie. Elle a ainsi déployé plus de 40 000 systèmes de piles à combustible pour l'e-mobilité, plus que tout autre acteur de la mobilité dans le monde. Plug Power est également devenu le plus grand acheteur d'hydrogène liquide, ayant construit et exploité une autoroute à hydrogène à travers l'Amérique du Nord. La société s'engage pleinement dans la production d'hydrogène vert pour l'avenir. Elle est en train de construire le premier réseau de production d'hydrogène vert aux États-Unis, avec pour objectif de fournir 500 tonnes par jour d'hydrogène vert d'ici 2025 et 1 000 tonnes par jour dans le monde d'ici 2028. Une fois la construction achevée, ce réseau offrira à ses clients des carburants de transport à des prix compétitifs par rapport au diesel.

« Plug Power est un acteur central de l'économie de l'hydrogène et incroyablement précurseur. Le partenariat qui nous lie témoigne de la détermination et de la capacité de Gaussin à innover en faveur d'une mobilité décarbonée. L'ATM-H2 dispose d'ailleurs de réels atouts et je ne doute pas de son succès à l'avenir », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe Gaussin.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www.gaussin.com

