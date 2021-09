Gaussin : GAUSSIN accorde une licence exclusive à Nexport pour sa gamme de véhicules logistiques électriques et hydrogène, ainsi que les POWERPACKS, en Australie et en Nouvelle-Zélande

Versement initial d'un montant de 10 millions d'euros et création d'une joint-venture en Australie pour assembler localement les véhicules Gaussin et accélérer le déploiement de la mobilité propre en Australie et en Nouvelle-Zélande

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature d'une licence exclusive pour 20 ans avec NEXPORT Zero Emission Transport pour assembler et fournir localement des véhicules zéro émission en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'accord inclut un versement initial de 10 millions d'euros. Le partenariat renforce les capacités de Nexport et lui confère une position unique pour l'achat, l'assemblage et la fourniture d'une gamme de véhicules à émission zéro. Il s'agit d'un portefeuille de véhicules à émission zéro, de transporteurs et de ravitailleurs pour aéroports, de bus électriques, de générateurs à hydrogène et d'une gamme d'autres véhicules.

Prochains rendez-vous

Monaco Yacht Show : 22 au 25 septembre 2021 à Monaco

A propos de NEXPORT

Nexport promeut et fournit des solutions zéro émission pour toutes les modalités de transport de personnes et de marchandises. Les technologies propres sont utilisées dans une large gamme de solutions de transport pour promouvoir un environnement plus propre et plus vert et assurer un déploiement durable et un long cycle de vie des solutions vendues.

Nexport offre un éco-système zéro émission basé sur l'excellence opérationnelle pour les fournisseurs de solutions afin de pénétrer des marchés ciblés. Nexport soutient l'entrée sur le marché depuis la phase de conception et d'ingénierie jusqu'à la livraison, la garantie, la gestion des contrats et l'après-vente.

Nexport partage sa grande connaissance du marché, des canaux de vente, des modèles de livraison, du paysage applicatif, des modèles de service et de la chaîne d'approvisionnement pour créer le modèle de vente zéro émission parfait pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La stratégie ZaaS (Zero As A Service) de Nexport a été élaborée par son nouveau PDG, Michel Van Maanen, qui a une grande expérience de la transformation des communautés en Europe par l'introduction de technologies d'énergie propre qui ont permis d'améliorer la qualité de l'air local et de créer des gains d'efficacité, tout en stimulant la croissance des revenus dans un certain nombre de sociétés de premier plan.

Plus d'informations sur www.nexport.com.au

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique, Bluebus dans le transport de personnes et Magna dans le domaine du transport routier. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www.gaussin.com/

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe GAUSSIN, invest@GAUSSIN.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

LHA Investor Relations – USA RooneyPartners - USA

Jody Burfening, jburfening@lhai.com Jeanene Timberlake,

(212) 838-3777 jtimberlake@rooneypartners.com

(646) 770-8858

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZ1tlsqYZmfInHCdkpaam2WVam1qmWmaZ2SWnJaaZprHaZtilm5pZpmaZnBilWxs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71076-cp-gaussin-licence-australia-new-zealand-vf-final-22-sept.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews