Gaussin : en hausse après la signature d'un accord de licence

Gaussin progresse en Bourse ce mercredi suite à la signature d'un accord de licence portant sur sa gamme de véhicules logistiques électriques et hydrogène pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



La société d'ingénierie française dit avoir conclu un licence exclusive de 20 ans avec l'australien Nexport en vue de l'assemblage au niveau local de véhicules zéro émission, de transporteurs et de ravitailleurs pour aéroports.



Le périmètre de la transaction inclut également des bus électriques et des générateurs à hydrogène.



L'accord - qui doit passer par la constitution d'une joint-venture - inclut un versement initial de 10 millions d'euros.



Le titre Gaussin affichait des gains de plus de 2,5% après cette annonce.



