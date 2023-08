Notre objectif de cours est revu à la baisse en raison de l'abaissement de la valorisation par DCF, par l'ANR et par les comparables. La dilution observée sur la période récente a fortement pesé et pourrait se poursuivre, Gaussin devant à terme financer l'augmentation de sa production. Il convient donc de tenir compte de ce risque important.

Nous avons actualisé nos prévisions concernant le nombre d'actions de la société après l'annonce d'une opération de refinancement donnant lieu à 7m d'actions nouvelles. En outre, suite à la publication par le groupe de ses résultats du premier semestre, nous avons également mis à jour nos prévisions sur le front de l'opérationnel. Compte tenu de ces résultats, nous tablons désormais sur une rentabilité plus faible que précédemment et sur amélioration désormais plus lente des marges. La progression moins soutenue de la production et l'inflation persistante des matières premières ont fortement pesé. Par conséquent, nous avons abaissé nos prévisions d'EBITDA de 20,9m€ à 2,5m€ pour 2023 et de 28,7m€ à 6,2m€ pour 2024.

Alors que nous n'avons modifié qu'à la marge notre évaluation des actifs du groupe, la révision de l'ANR découle principalement de l'augmentation du nombre d'actions. Elle s'explique également, et dans une moindre mesure, par la progression d'environ 10m€ de la dette nette liée aux besoins en fonds de roulement et en investissements à court terme dans le cadre des efforts de Gaussin pour augmenter sa production.

Trois facteurs expliquent la révision en baisse de notre valorisation par le DCF. Premièrement, nos prévisions moins favorables en termes de marges conduisent à anticiper un FCF moins élevé. Deuxièmement, nous prévoyons des progressions moins soutenues du chiffre d'affaires et de l'EBITDA à l'horizon des prochaines années, de 5,5% (contre 8% précédemment). Et troisièmement, la dilution découlant de l'augmentation du nombre d'actions.