Gaussin et Macnica se sont associés pour reprendre Navya, la start-up lyonnaise développant des navettes autonomes. L’opération paraît doublement opportuniste : 1/ Gaussin ne reprend que les actifs de l’entreprise et 2/ l’acquisition renforce les perspectives de croissance des deux groupes.

Gaussin et Macnica se sont associés pour mener l’acquisition de 100% de Navya, Gaussin détenant 51% et Macnica les 49 % restants au terme de l’opération. Le consortium a payé 1,4m€ pour Navya et a accepté un plan de financement de 25m€ sur trois ans, dont 15m€ sont d’ores et déjà sécurisés et 33% sont apportés par Gaussin pour sa participation de 51%. En outre, le groupe reprendra 149 des 209 salariés de Navya, et les employés restants se verront proposer un reclassement sur le site de production de Gaussin de Saint-Vallier. La nouvelle entité sera dirigée par M. Jean-Claude Bailly, actuellement directeur exécutif Europe de Gaussin SA.

Une opération symbiotique pour les deux parties

Navya s’est fait un nom dans la conduite autonome et les technologies de batteries. Le groupe propose d’ores et déjà un logiciel de conduite automatisée de niveau 4, en avance par rapport à la technologie détenue par Gaussin et donc susceptible d’accélérer le développement des véhicules industriels en parc clos de Gaussin. En outre, par l’intermédiaire de Navya, Gaussin peut également pénétrer le marché des navettes en faisant l’économie des ressources qui auraient été sinon nécessaires pour développer une nouvelle plateforme. Navya pourra quant à elle compter sur l’envergure et l’exposition aux marchés de Gaussin (en termes de géographie et de marchés finaux) pour développer ses propres activités. Nous estimons donc que cette acquisition de Gaussin profitera aux deux entreprises.

À propos de Macnica

Macnica est une entreprise japonaise cotée en bourse (capitalisaton de $1,7Md) présente dans les secteurs des semi-conducteurs, de la cybersécurité et de l’IoT. Macnica possède un certain nombre de navettes Navya.