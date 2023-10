GAUSSIN : A suivre aujourd'hui

Gaussin, spécialiste de l’automobile innovante, annonce la signature d'un accord renforçant le rapprochement stratégique entamé avec Czechoslovak Group (CSG). Un premier financement compris entre 15 millions d'euros et 25 millions d'euros sera mis en place au niveau de la filiale américaine du groupe. Ce rapprochement, lancé en mars par une première prise de participation dans le capital de Gaussin, permettra à la société « de consolider sa présence, d'élargir sa gamme de produits/services, et de réaliser une croissance significative ».



En tant qu'étape clé de cette alliance, il sera proposé la nomination de six administrateurs "complémentaires" et la nomination de Dmytro Khoruzhyi en qualité de Directeur Général Délégué aux côtés de Christophe Gaussin.