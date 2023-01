GAUSSIN : AGE 2023 - Rapport sur les résolutions présentées à l'Assemblée Générale

DocuSign Envelope ID: 948DF99B-AD8A-4BE4-A3E6-88551E747080

Dakar et la présentation de ses ATM-H2 et APM-H2 hydrogène. Le Groupe a noué des partenariats avec des acteurs de premiers plans et se montre confiant sur sa capacité à renouveler sur ce marché émergent le succès rencontré avec ses véhicules électriques. Il dispose d'ailleurs d'un relais de croissance dans le Transport As A Service (TAAS) hydrogène avec son offre H2 Mobility As A Service qui rencontre déjà de l'intérêt (cf. communiqués du 28 et 29 septembre 2022) et a été récompensée à l'occasion du Monaco Hydrogen Forum (cf. CP du 24 novembre 2022).

La stratégie de licences

La stratégie de licences pour accélérer le déploiement de la technologie GAUSSIN à l'échelle mondiale est confirmée malgré le retard par rapport aux objectifs initiaux. Les licences vendues à Singapour, au Qatar et en Nouvelle-Zélande restent riches de promesses. Ces licences ont déjà rapporté 43 millions d'euros jusqu'à présent au Groupe. Convaincu de la validité de cette stratégie, GAUSSIN vise la signature de contrats de licences pour un montant de 30 M€ par an dans les années à venir. Le déploiement local de la technologie de GAUSSIN est déjà acté aux États-Unis, avec le développement prévu d'une capacité de production américaine en mesure de répondre à la demande dans le cadre de la commande Amazon. L'Europe représente également un marché prometteur, alors qu'une prospection lancée en collaboration avec Business France a permis d'identifier en particulier 3 zones ciblées pour leur potentiel de conversion vers les véhicules zéro-émission dans les environnements logistiques et portuaires : Pays-Bas et Belgique, Royaume-Uni et Irlande, ainsi que les pays scandinaves. Des discussions actives sont en cours avec de potentiels candidats à une licence.

IV. Un management interne optimisé

Ces axes de développement s'appuient sur l'optimisation des processus de prise de décision au sein du Groupe à travers le renforcement de la gouvernance et la modernisation des outils informatiques.

Une gouvernance renforcée. Afin d'accompagner sa montée en puissance, GAUSSIN a renforcé son comité exécutif et sa gouvernance avec l'arrivée d'un nouveau directeur administratif et financier, d'un directeur des ressources humaines et d'un directeur projets afin d'affiner l'organisation, les processus de planification et le pilotage financier. Au sein de METALLIANCE, le management est désormais axé autour de Patrick Dubreuille à la Direction Générale, tandis que Jean-Claude Cothenet est devenu Président du Conseil d'administration.

Une modernisation des outils informatiques. GAUSSIN est aussi résolument engagé dans le projet de modernisation et de sécurisation de ses outils informatiques, à travers notamment le projet One Gaussin qui vise un démarrage au plus tard en janvier 2024 de l'ERP SAGE X3.

Perspectives de chiffre d'affaires

Le carnet de commandes en hausse de GAUSSIN ainsi que les perspectives sur son marché permettent au Groupe de confirmer l'objectif annoncé au printemps 2022 (cf. CP du 16 mars 2022) d'un chiffre d'affaires consolidé de 100 M€ en 2023.

III. LISTE DES MANDATAIRES SOCIAUX ET DE LEURS FONCTIONS EXERCÉES DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS

1. Monsieur Christophe GAUSSIN