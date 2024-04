COMMUNIQUE DE PRESSE

Héricourt, le 03 avril 2024

Augmentation des moyens affectés au contrat de

liquidité conclu avec Invest Securities

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce ce jour avoir procédé à un apport complémentaire en espèces de 10.000 € au contrat de liquidité confié à INVEST SECURITIES conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 (la « Décision AMF»).

Cet apport a pour but de rééquilibrer les moyens cash et titres du compte de liquidité et vise à assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.

A la date du 3 Avril 2024 après clôture du marché et après apport du montant en numéraire au contrat de liquidité de 10.000 euros, les moyens disponibles sont les suivants :

12.726 titres

15.880,24 € en espèces

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22.177 titres 14.179,38 € en espèces

propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

Contacts

GAUSSIN

Arthur Denez,a.denez@gaussin.com

