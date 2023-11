Note 1. INFORMATION GENERALES

1.1. Présentation du groupe

GAUSSIN SA est coté sur Euronext Growth à Paris depuis le 16/06/10. Les actions GAUSSIN SA sont cotées, depuis le 20/07/12, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus.

Le groupe GAUSSIN conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport, de la logistique, et du souterrain. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes.

Le groupe a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde en bénéficiant de l'expérience industrielle de ses partenaires locaux.

1.2. Principaux évènements de la période (1er janvier au 30 juin 2023)

Reprise des actifs de la société NAVYA

GAUSSIN s'est associé avec le groupe japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, en redressement judiciaire. La décision a été rendue le 18 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon. La coentreprise créée à cette occasion « GAUSSIN MACNICA MOBILITY » - acronyme GMM - et dont la dénomination commerciale est GAMA est détenue à 51 % par GAUSSIN et à 49 % par MACNICA. Basée en France, elle est présidée par Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, tandis que Jean-Claude Bailly, jusqu'alors Vice-Président Exécutif de GAUSSIN, en est le CEO. Le board est composé de 2 membres de chaque société actionnaire et les décisions sont prises conjointement en toute égalité de droits.

Le sous-groupe GAMA est composé de 3 sociétés : GAMA (filiale de Gaussin créée dans le cadre du rachat), et les 2 anciennes filiales de Navya S.A. achetées chacune pour 1 € symbolique. Les 3 sociétés sont intégrées selon la méthode de l'intégration proportionnelle.

Le rachat des actifs de NAVYA S.A. a été fait au prix de 1,4 M€ dont 980 K€ de frais de développement. Une partie importante des salariés a été reprise (140 contrats).

Par ailleurs, GAMA a réalisé une augmentation de capital au 1er juin pour 5 M€, libérée à hauteur de 2,5 M€. C'est pourquoi au 30 juin 2023 il y a un capital non libéré pour 625 K€ correspondant à la part non éliminée du fait de la méthode d'intégration proportionnelle.

Augmentations de capital

Le 15/03/2023, la société a réalisé une nouvelle augmentation de capital réservée au profit de TABLONs.a., société de CSG Czechoslovak Group (CSG), d'un montant de 15 M€, par la création de 7 425 742 actions. Les accords prévoient également la faculté pour le souscripteur de participer à la prochaine augmentation de capital dans la limite des actions disponibles, le droit de demander la nomination de 6 administrateurs au Conseil d'Administration de GAUSSIN tant que le souscripteur disposera d'au minimum 15 % du capital social de GAUSSIN ou qu'il sera l'actionnaire détenant individuellement la participation la plus élevée dans GAUSSIN, ainsi qu'un engagement du souscripteur de conserver les actions pendant une durée de 2 ans, la nomination des administrateurs se faisant après accord du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. Au 30 juin, Tablon détient 20,15% du capital de Gaussin S.A, et Dmytro Khoruzhyi a été nommé Directeur Général Délégué.