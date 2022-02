Avec environ 1,5 million de poids lourds vendus chaque année, la Chine est le plus grand marché de camions au monde. Le pays a également des objectifs environnementaux ambitieux, en ligne avec l'objectif de GAUSSIN de décarboner le transport et la logistique. En effet, le 14ème plan quinquennal de la Chine comprend des objectifs de réduction de l'intensité énergétique et de l'intensité carbone d'ici 2025, tandis que l'engagement de la Chine à la COP 26 est d'atteindre la neutralité carbone avant 2060. GAUSSIN China est installé dans la zone franche de Shanghai Lingang New Area, Yangshan Special Comprehensive Bonded Zone.

saoudite avec le premier camion de course au monde alimenté par une pile à combustible à hydrogène. En 2021, le Groupe a également remporté le Dubai World Challenge, une compétition de véhicules autonomes, en consortium avec Neolix China.

William Lee, un expert de la région Asie-Pacifique pour conduire le développement en Chine

GAUSSIN China sera dirigée par M. Lee qui, compte tenu de son poste actuel de président de GAUSSIN Asie-Pacifique, est prêt à mener le développement de GAUSSIN en Chine en tant que directeur général. La filiale sera supervisée par Damien Personeni, Executive Vice President, Global Business Development & CEO Asia de DELFINGEN, un leader mondial des solutions de protection et de routage pour les réseaux électriques et fluides embarqués.

Diplômé de l'Université du Texas et titulaire d'un MBA de la Golden Gate University de San Francisco, M. Lee, de nationalité singapourienne, possède des compétences reconnues en matière de développement commercial et de marketing, ainsi que de gestion de la qualité et d'ingénierie. Avant de rejoindre GAUSSIN, il a occupé le poste de Senior Vice President, Robotics and Autonomous Systems chez Singapore Technologies Engineering Land System, un fournisseur leader de systèmes de mobilité intégrés et de solutions de sécurité pour les marchés de la défense, de la sécurité intérieure et du commerce. À ce poste, il était responsable de l'activité d'automatisation de la logistique. Auparavant, il a été vice-président senior et président-directeur général de la région Asie-Pacifique chez MAN Truck & Bus AG, une filiale du fabricant allemand de machines et de véhicules commerciaux MAN.

William Lee, Président de GAUSSIN Asie-Pacifique et Directeur Général de GAUSSIN China

