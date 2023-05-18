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GAUSSIN SA

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GAUSSIN : Document AMF CP. 2023DD900799

18/05/2023 | 18:29
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2023DD900799

17 mai 2023

FR0013495298 - DD156684

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Christophe GAUSSIN, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GAUSSIN S.A.

LEI : 969500I1IXN32ZGYEY90

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 12 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition définitive d'actions gratuites attribuées

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013495298

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 33 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 33 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 mai 2023

COMMENTAIRES :

Acquisition définitive d'actions gratuites attribuées au titre du plan d'attribution d'actions gratuites 2020-3 du 16 janvier 2020. Le

cours d'ouverture de l'action GAUSSIN le 12 mai 2023 était de 2,074 euros.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Gaussin SA published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 16:28:28 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2021 -7,31 M -7,92 M -
Dette nette 2021 10,0 M 10,8 M -
PER 2021 -25,2x
Rendement 2021 -
Capitalisation 59,2 M 64,1 M -
VE / CA 2020 5,64x
VE / CA 2021 3,25x
Nbr Employés 238
Flottant 95,9%
Graphique GAUSSIN SA
Durée : Période :
GAUSSIN SA : Graphique analyse technique GAUSSIN SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GAUSSIN SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Gaussin Chairman & Chief Executive Officer
Jean-François Sturmel Chief Financial Officer
Damien Personeni Independent Director
Volker G. Berl Independent Director
Martial Perniceni Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GAUSSIN SA-35.02%64
ATLAS COPCO AB23.19%67 760
PARKER-HANNIFIN CORPORATION10.49%42 456
FANUC CORPORATION13.51%31 209
SANDVIK AB6.85%24 140
INGERSOLL RAND INC.12.98%23 879
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