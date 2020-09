Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin a annoncé la signature, via G.A.M.E. (Gaussin Advanced Mobility Electric), sa joint-venture avec Al Attiya Motors, d’un accord avec l'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) pour l’installation dans la zone franche de Ras Bufontas de deux unités d’assemblage des véhicules électriques Gaussin et du siège de G.A.M.E. Cet accord fait suite à la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co. (annoncé mi-juillet) portant sur les véhicules électriques Gaussin dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities.