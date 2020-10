GAUSSIN : Guillaume Pepy entre au conseil d'administration de G.A.M.E

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin a annoncé l’arrivée de Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, au conseil d’administration de Gaussin Advanced Mobility Electric (G.A.M.E), la nouvelle joint-venture associant Gaussin à Al Attiya, l’un des principaux acteurs économiques du Qatar. La société précise qu'il sera administrateur aux côtés de Christophe Gaussin, PDG du Groupe Gaussin, et de deux administrateurs qui seront désignés par le groupe Al Attiya.Gaussin ajoute que Monsieur Pepy rejoint également le nouveau " Comité scientifique et stratégique ORIZON " du groupe Gaussin." Guillaume Pepy a un parcours absolument remarquable, une personnalité, outre son expérience dans le secteur du transport c'est un homme de réseaux d'influence internationalement reconnue. Il dispose d'une connaissance très fine des enjeux à venir, que cela soit la réduction des émissions de CO2 ou encore l'autonomisation des véhicules, deux points cruciaux du secteur '' a déclaré Christophe Gaussin, président-directeur général du groupe Gaussin.Avant d'ajouter '' son rôle au sein du MEDEF international et ses liens avec le Qatar représentent en outre un atout de premier plan pour notre Groupe. Je suis donc très heureux de son arrivée au cœur de la grande famille Gaussin ".