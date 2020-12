GAUSSIN : Inauguration du terminal à conteneurs CT2 du port de Hamad au Qatar équipé par GAUSSIN en présence de SE le Premier ministre et ministre de l'intérieur du Qatar

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce l'inauguration du terminal à conteneurs n°2 du port de Hamad, près de Doha au Qatar, équipé par le Groupe. Aussi connu sous le nom de CT2, le terminal a été inauguré en présence de S.E. le Premier ministre et ministre de l'Intérieur Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al-Thani.

Une inauguration qui coïncide avec la finalisation de la livraison par GAUSSIN des 22 APM 75T HE FULL ELEC et 24 TT Terminal Trailers commandés par QTerminals

Une montée en puissance du port de Hamad

Le projet de développement du CT2, d'une superficie de 403 500 m², comprend quatre phases. L'exploitation complète des phases 1 et 2 commencera avant la fin de l'année 2022, tandis que les phases 3 et 4 seront développées plus tard pour augmenter la capacité opérationnelle du port en fonction des besoins du marché local. Avec une longueur de quai de 1 200 m et un tirant d'eau de 17 m à quai, le CT2 aura une capacité annuelle de 2 millions d'EVP (équivalent vingt pieds).

La superficie des phases 1 et 2 du CT2 du port de Hamad est de 380 000 m². Son quai est long de 624 m. La phase 1 du CT2 a été équipée de trois grues de quai STS (ship-to-shore) de technologie avancée, comprenant des opérations semi-automatiques et télécommandées. Les grues STS sont rapides et très efficaces pour la manutention des conteneurs et sont capables de manipuler les derniers types de navires.

Il s'agit d'une nouvelle réalisation qui s'ajoute au palmarès du port de Hamad, renforçant ainsi son énorme potentiel, ses installations modernes et ses systèmes avancés pour accroître le commerce du Qatar avec le monde, en plus d'améliorer la compétitivité du pays en le transformant en un centre commercial régional avec un développement durable pour les générations à venir », a déclaré le ministre des transports et des communications Jassim Saif Ahmed al-Sulaiti après l'inauguration des premières opérations du CT-2 par le Premier ministre.

Des infrastructures équipées par GAUSSIN

GAUSSIN est un partenaire privilégié du port de Hamad. Le Groupe contribue au développement des infrastructures qataries et accompagne le port en vue d'accélérer sa transition énergétique.

Le CT2 dispose de 22 tracteurs de terminal "APM 75T HE" de GAUSSIN, destinés au transport des conteneurs dans le terminal et le port. Ce type de tracteurs de terminal est capable de fonctionner très efficacement à des températures élevées, ce qui est indispensable dans cette région qui connait des températures très élevées en été.

En ayant basé une partie de sa production au Qatar, GAUSSIN contribue également au développement de l'industrie Made in Qatar. Le ministre des transports et des communications Jassim Saif Ahmed al-Sulaiti s'en est félicité, en soulignant que tous les matériaux et équipements utilisés dans les travaux d'infrastructure, les préparations et les établissements du CT2 ont été fabriqués au Qatar.

Prochains rendez-vous

Hydrogen Business For Climate: les 13 & 14 janvier 2021 à Belfort

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

Page 2 sur 3