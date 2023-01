GAUSSIN : RAPPORT AVANTAGES PARTICULIERS BSA GAUSSIN

Il nous appartient de décrire et d'apprécier les avantages particuliers devant être consentis lors de l'émission des BSA détaillées dans le projet de résolution numéro 4, qui pourrait modifier, le cas échéant, les statuts, communiquée le 3 janvier 2023 et dans le contrat signé entre GAUSSIN SA et AMAZON.COM, INC. le 14 décembre 2022.

Selon le contrat et le projet de résolution numéro 4, qui pourrait modifier, le cas échéant, les statuts, communiquée le 3 janvier 2023, les BSA, en plus des droits reconnus aux actions ordinaires, bénéficieront des droits suivants, décrits dans les éléments visés ci-dessus :

RESOLUTION N° 4 (Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital revêtant les caractéristiques de bons de souscription d'actions (BSA 2023-A) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne nommément désignée)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, le rapport du commissaire aux avantages particuliers et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social et conformément aux articles L.225-127 et suivants, L.225-135,L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de Commerce,

décide, sous réserve de l'adoption de la résolution n 5 concernant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de déléguer au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, à l'émission et l'attribution gratuite d'un nombre maximum de valeurs mobilières donnant accès au capital revêtant les caractéristiques de bons de souscription d'actions (ci- après les « BSA 2023-A ») représentant vingt pour-cent (20,00 %) du capital de la Société sur une base entièrement diluée (sans préjudice de tous ajustements ultérieurs conformément aux dispositions législatives, règlementaires et contractuelles applicables) ;

décide que chaque BSA 2023-A pourra donner droit à souscrire à une action ordinaire en espèces ou par compensation de créances (sans préjudice de tous ajustements ultérieurs, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables) ;

décide que les BSA 2023-A auront une période d'exercice d'une durée de dix (10) ans

compter de leur date d'émission, à l'issue de laquelle ils seront caducs automatiquement ;

décide que les BSA 2023-A seront exerçables en trois tranches (sans préjudice de tous ajustements ultérieurs, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables) comme suit :

un nombre de BSA 2023-A, donnant droit à la souscription d'un nombre total d'actions ordinaires représentant cinq pour-cent (5,00 %) du capital de la Société sur une base entièrement diluée, sera exerçable à tout moment à compter de la date à laquelle la société Amazon et/ou ses affiliés auront procédé à des paiements bruts à la Société et/ou à ses affiliés (les

