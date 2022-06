GAUSSIN : Rapport spécial du CA AGA

DocuSign Envelope ID: B7F75266-2114-47AC-80E7-EC2BA489D0CA

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions gratuites dans un délai de six mois à compter du décès (article L.225-197-3 du Code de commerce). Dans ce cas, l'attribution des actions gratuites est définitive au moment de la demande et, par suite, les héritiers ne sont plus tenus au respect du délai d'acquisition restant à courir.

Par ailleurs, que le décès du bénéficiaire intervienne en période d'acquisition ou de conservation, il est admis que ses héritiers ne sont plus tenus au respect du délai de conservation, en sorte que les actions gratuites deviennent librement cessibles.

En outre, l'attribution ou, lorsqu'elles ont définitivement été attribuées, la cession des actions gratuites peut être anticipée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.

L'acquisition définitive des AGA 2021-S-MET sera soumise aux conditions cumulatives suivantes :

Le bénéficiaire a conservé la qualité de salarié ou de mandataire social de la Société ou d'une société du Groupe jusqu'au dernier jour de la période d'acquisition et ce sous réserve des dispositions applicables en cas de décès ou d'invalidité ; La réalisation par la société METALLIANCE des objectifs cumulatifs suivants au cours de l'exercice courant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

APM® 75T FULL ELEC SERIE : 10 ATM® 38T FULL ELEC : 16

Conformément à l'article L.225-197-4 du Code de commerce, en vertu des autorisations qui lui ont été conférées par l'assemblée, le Conseil d'administration a ainsi attribué, au titre de plusieurs plans, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, sous réserve de la réalisation de conditions liées à la performance de la Société et, le cas échéant, des sociétés du groupe GAUSSIN, qui doivent se réaliser, en fonction des plans, entre 2021 et 2023, que les bénéficiaires aient conservé la qualité de salarié ou de mandataire social de la Société ou d'une société du groupe GAUSSIN jusqu'au dernier jour de la période d'acquisition et ce sous réserve des dispositions applicables en cas de décès ou d'invalidité et soumises, le cas échéant, à une obligation de conservation, trois cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq actions gratuites d'une valeur nominale de un euro au Président- Directeur Général, à raison des mandats et fonctions qu'il exerce au sein des entités du groupe GAUSSIN, ainsi que cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-six actions gratuites d'une valeur nominale de un euro à deux cent dix salariés, dont trois cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-neuf actions gratuites d'une valeur nominale de un euro ont été attribuées gratuitement par la Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L.225-197-2, durant l'année, aux dix salariés de la Société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé dont, pour la Société, à Aziz Azougagh, Simon Klein, Jean-Claude Bailly à hauteur de soixante-dix mille neuf cent vingt-cinq actions gratuites chacun, à Gary Patterson à hauteur de soixante-dix mille trois cent soixante-quinze actions gratuites, pour la société Gaussin Asia Pacific, à William Lee à hauteur de soixante-dix mille cent actions gratuites, et pour la société Metalliance, à Patrick Dubreuille à hauteur de deux mille cinq cent soixante-et-une actions gratuites, à Claude Dehay et Jean-François Lamalle à hauteur de deux mille cent soixante-sept actions gratuites chacun, à Pascal Laugerette et Jean-Yves Virot à hauteur de mille neuf cent soixante-dix actions gratuites chacun et à Pascal Brenot, Georges Chudy, Lionel Godot, Lionel Lacroute, Frédéric Lamalle, Patrice Pabion, Natacha Saunier et Michel Vernusse à hauteur de mille sept cent soixante-treize actions gratuites chacun.