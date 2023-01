GAUSSIN : TABLEAU DE SUIVI DES EXERCICES DE BSA 2022-RY

Héricourt, le 18 janvier 2023

TABLEAU DE SUIVI DES EXERCICES

DE BSA 2022-RY

Situation au 18 janvier 2023 :

Nombre Nombre de BSA en Nombre Prix Nombre Nombre de Investisseurs total de circulation de BSA d'exercice d'actions BSA BSA avant exercés unitaire souscrites restants souscrits exercice Riverfort Global 625.000 423.750 72.500 2,778 € 72.500 351.250 Opportunities PCC LTD YA II PN, Ltd. 625.000 423.750 72.500 2,778 € 72.500 351.250 Total 1.250.000 847.500 145.000 145.000 702.500

Voir le communiqué de presse publié par la société GAUSSIN SA le 10 novembre 2022 .

