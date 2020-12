GAUSSIN : et ROBOTIC RESEARCH annoncent un accord stratégique pour collaborer sur la technologie des véhicules autonomes en Amérique du Nordfr

des technologies de la mobilité Magna et le fournisseur américain Plug Power, leader dans le domaine de l'hydrogène propre et des solutions de piles à combustible à émission zéro. Les marchés européens sont également une cible clé de cet accord.

"Nous sommes ravis de travailler avec GAUSSIN, qui produit des véhicules de classe mondiale ayant un fort impact sur les marchés du transport et de la logistique", a déclaré Alberto Lacaze, président de Robotic Research. "Ces deux marchés bénéficient fortement de l'automatisation. Ainsi, en combinant les capacités autonomes de pointe de Robotic Research et les plates-formes uniques de GAUSSIN, nous serons en mesure d'étendre encore la portée de nos solutions de pointe basées sur l'IA à l'ensemble du secteur."

"Ce nouvel accord stratégique avec Robotic Research est une fantastique opportunité pour GAUSSIN d'améliorer sa technologie de véhicule autonome. Robotic Research jouit d'une excellente réputation en tant que fournisseur d'autonomie et de technologie robotique, qui complétera les capacités propres de GAUSSIN. C'est également une occasion pour le groupe d'étendre sa présence en Amérique du Nord, où il a pris de l'ampleur ces derniers temps", a déclaré Christophe Gaussin,

PDG du groupe GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Hydrogen Business For Climate: les 13 & 14 janvier 2021 à Belfort

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.gaussin.com

À propos de Robotic Research

Robotic Research, LLC, est un fournisseur primé et de premier plan de technologies autonomes et de robotique qui favorise la transformation des opérations commerciales et gouvernementales autonomes grâce à des systèmes innovants et intelligents. Qu'il s'agisse de fournir des véhicules autonomes à l'armée pour assurer la sécurité des combattants, de livrer des robots transformables sans pilote pour étendre la portée des unités des forces spéciales ou de rendre le transport commercial plus sûr et plus efficace, Robotic Research est à la tête de cette révolution technologique dynamique. Pour en savoir plus sur la recherche robotique, visitez le site www.rr.aiet suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

