GAUSSIN : PININFARINA signe le design de la nouvelle gamme des camions routiers GAUSSIN

PININFARINA signe le design de la nouvelle gamme des camions routiers GAUSSIN

La gamme de camions GAUSSIN dessinée par PININFARINA

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que sa nouvelle gamme de camions routiers sera conçue par l'emblématique maison de design italienne PININFARINA.

Confort et sécurité du conducteur

Le monde du transport évolue rapidement sous l'effet conjugué de la demande d'un transport de marchandises propre et intelligent, et de la croissance continue du E-commerce. En lançant sa nouvelle gamme de camions, GAUSSIN apporte dès aujourd'hui une réponse à ce que sera le futur du transport. Les camions GAUSSIN ont été développés autour de deux composants majeurs :

Le « skateboard » modulaire et intelligent, présenté en avril 2021 (Cf CP du 27 avril 2021) à hydrogène ou tout électrique.

Et un tout nouveau concept de cabine conçu par PININFARINA pour le confort et la sécurité du conducteur. La cabine a également été dessinée pour se fondre dans l'environnement de manière silencieuse et intelligente.

Ce nouveau design couvrira l'ensemble de la gamme de camions GAUSSIN développée à partir du « skateboard » autonome à hydrogène ou électrique :

Tracteurs de classe 8 44 T (4x2, 6x4) offrant jusqu'à 1 200 km d'autonomie en combinant l'énergie électrique et l'hydrogène,

Camions rigides pour une distribution propre et silencieuse dans les zones urbaines,

Camions rigides pour la construction : bétonnières, bennes, etc.

Camions rigides pour la gestion des déchets,

et aussi le GAUSSIN H2 Racing Truck

S'appuyant sur sa solide expérience en matière de mobilité durable, PININFARINA a créé une identité de design distinctive pour la nouvelle gamme de camions GAUSSIN, qui met en valeur les points forts des véhicules : la performance et durabilité. De cette collaboration résulte un langage de design qui donnera vie à une famille complète de camions innovants, établissant une nouvelle norme sur le marché.

' La cabine doit être alignée sur les nouveaux besoins de mobilité. Elle constitue le lien entre le conducteur et sa mission, entre le camion et son environnement. Elle doit être propre, sûre et conviviale mais aussi intelligente pour offrir le plus haut niveau d'efficacité.... Et elle doit avoir une signature qui dure dans le temps. PININFARINA n'a pas seulement conçu une cabine moderne et élégante mais a créé une histoire transgénérationnelle. Chez Gaussin, nous travaillons bien sûr pour la performance de nos clients mais aussi pour la planète et les générations futures. C'est exactement pour cela que nous avons choisi de collaborer avec PININFARINA ', déclare Christophe GAUSSIN, PDG de GAUSSIN.

' Nous sommes heureux et fiers de cette collaboration avec GAUSSIN, un acteur reconnu de la mobilité propre et innovante. Le groupe PININFARINA est profondément impliqué dans la conception de parcours clients et d'expériences utilisateurs uniques qui fusionnent les mondes physique et numérique à travers l'esthétique et la technologie. Nous sommes convaincus que la combinaison de nos savoir-faire conduira au succès de la nouvelle gamme de camions développée par GAUSSIN', déclare Kevin Rice, Chief Creative Officer de PININFARINA.

