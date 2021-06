GAUSSIN annonce la création par METALLIANCE de deux lignes d'assemblage de véhicules électriques destinés aux activités logistiques et portuaires

Revitalisation d'un site industriel à Saint-Vallier Une nouvelle production de véhicules électriques 38T et 75T dès 2021

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce la création de deux lignes d'assemblage de véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) à Saint-Vallier en Saône-et-Loire, sur un site voisin de celui de sa filiale METALLIANCE. Ces lignes seront implantées dans des locaux industriels de 8 000 m2 en cours de réhabilitation par la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Leur mise en service est prévue d'ici à l'automne.

Production en série des gammes électriques logistiques et portuaires

La création de ces deux lignes d'assemblage répond à la montée en puissance de la production des véhicules logistiques et portuaires GAUSSIN. Côté logistique, l'ATM® FULL ELEC 38T affiche un vif succès auprès des acteurs de la logistique et de la grande distribution. Au premier semestre 2021, le groupe affichait des commandes pour 202 ATM®.

L'APM® FULL ELEC 75T destiné au marché portuaire connaît, lui aussi, une montée en puissance comme en atteste la commande fin avril (Cf le CP du 22 avril 2021) de 36 tracteurs électriques APM® 75T HE par CIT Abidjan, un terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk. Ces lignes d'assemblage seront mises en service d'ici à l'automne 2021. A terme, leur capacité de production annuelle atteindra 450 à 500 véhicules avec un effectif de 40 à 50 personnes sur site.

Premières synergies entre GAUSSIN et METALLIANCE Le nouveau site sera opéré par les équipes de METALLIANCE, filiale de GAUSSIN depuis 2020, dont le siège est à proximité dans la zone industrielle La Saule à Saint-Vallier. Les transferts de compétence entre les deux entreprises ont déjà commencé en vue de l'installation des nouvelles lignes et le démarrage effectif de la production. Ainsi prend forme la répartition des activités entre GAUSSIN et METALLIANCE. Le premier concentre ses ressources dans la recherche, le développement, l'ingénierie et le prototypage des nouveaux véhicules à hydrogène et électriques, tandis que sa filiale déploie son savoir-faire de production en série, en plus de ses activités historiques. Vers la réhabilitation d'un site industriel La Communauté Urbaine Creusot Montceau, par l'intermédiaire de la société d'économie mixte SEMCIB, est en charge de la réhabilitation de ce site de 30 000 m2 fermé par son précédent propriétaire en avril dernier. L'objectif est de transformer le site en une nouvelle zone d'activités industrielles sur laquelle s'implanteront plusieurs entreprises régionales et nationales. En reprenant 8 000 m2, le Groupe GAUSSIN a montré la voie et a engagé un partenariat constructif avec la communauté urbaine dans une opération gagnant-gagnant. Dans des conditions attractives

« L'installation de GAUSSIN est une excellente nouvelle et témoigne de la dynamique économique impulsée par la SEMCIB et la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Nous nous sommes donnés 4 ans pour réussir la commercialisation totale du site. Aujourd'hui, c'est une première étape très encourageante qui intervient tôt dans le processus et qui ouvre des perspectives d'emplois pour les mois à venir », se félicite Jean-Claude Lagrange, Président de la SEMCIB et Vice-Président en charge du développement économique de la région Bourgogne-Franche-Comté. « Cette opération constitue une opportunité à la fois pour GAUSSIN et pour METALLIANCE. Un an après notre rapprochement, elle marque le véritable démarrage des synergies entre les deux entreprises. METALLIANCE apporte à sa maison-mère les capacités de production en série qui permettront de répondre à la demande croissante des grands acteurs de la logistique et du secteur portuaire », déclare Jean-Claude Cothenet, PDG de METALLIANCE. « Nos gammes de véhicules propres et intelligents connaissent un succès grandissant. Notre carnet de commande comprend plus de deux cents ATM® et plusieurs dizaines d'APM®. Et nous menons des négociations tant dans le secteur de la logistique que du portuaire avec de très grands acteurs en Europe et à travers le monde. Il est donc important pour le Groupe de disposer des capacités industrielles permettant de répondre à une montée en puissance de la production dans les mois qui viennent. La reprise aujourd'hui du site de Saint-Vallier, voisin de celui de METALLIANCE, était une opportunité qu'il nous fallait saisir. Le bassin de l'emploi, historiquement spécialisé dans l'industrie, offre des compétences et une expertise précieuses pour notre développement », explique Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

