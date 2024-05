COMMUNIQUE DE PRESSE

Héricourt, le 20 mai 2024

GAUSSIN SA prend des mesures face à des difficultés

de gouvernance et demande la nomination d'un

administrateur provisoire

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce que Charles Henri CARBONI, administrateur judiciaire de l'entreprise a saisi la Présidente du Tribunal de commerce de Vesoul aux fins de désignation d'un administrateur provisoire afin de préserver les intérêts de l'entreprise, des salariés et des actionnaires.

La direction de l'entreprise, les salariés et les organes de la procédure de sauvegarde ont été informés de la tenue d'une réunion, le 6 mai 2024, entre deux des membres du Conseil d'Administration de GAUSSIN SA. Ces derniers ont prétendu avoir révoqué Christophe GAUSSIN de son mandat de Président et de Directeur Général de la société au cours de cette réunion et avoir procédé à la nomination de Stoyan FILIPOV en qualité de Directeur Général.

Cette information a été divulguée par voie de presse par les intéressés et leurs soutiens.

Ces manœuvres, ainsi que la validité de ces actes sont fermement contestées. Une action en justice a été introduite afin de faire reconnaitre le caractère illégal et frauduleux de la réunion du 6 mai et annuler les décisions qui y ont été prises.

Parallèlement, Christophe GAUSSIN et Me Charles Henri CARBONI ont reçu un courrier de ces mêmes administrateurs contestant la convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires par Me Jean- Baptiste ALBERTINI, mandataire ad hoc désigné par la Présidente du Tribunal de commerce de Vesoul. Cette réunion de l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 18 juin prochain, vise à nommer quatre nouveaux administrateurs (Cf. CP du 13 mai 2024).

Afin d'éviter de nouvelles perturbations pour l'entreprise et de permettre aux actionnaires de décider souverainement de la composition du Conseil d'Administration conformément aux règles applicables en la matière, Me Charles-Henri CARBONI a saisi la Présidente du Tribunal de commerce de Vesoul afin de voir désigner un administrateur provisoire.

