GAUSSIN : signe un accord de licence exclusif avec Magna, spécialiste des technologies de mobilité, pour entrer sur le marché des poids lourds routiers électriques et à hydrogènefr

Communiqué de presse

Héricourt, 26 Novembre 2020

GAUSSIN signe un accord de licence exclusif avec Magna, spécialiste des technologies de mobilité, pour entrer sur le marché des poids lourds routiers électriques et à hydrogène

Cette licence, d'une durée de 20 ans, permet à GAUSSIN le développement, l'assemblage et la commercialisation en production de grandes séries de châssis pour de nouveaux camions super-légers

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises

propre et intelligent, annonce un accord avec Magna International (NYSE : MGA), entreprise spécialisée dans les technologies de mobilité. Magna concède à GAUSSIN une licence exclusive mondiale pour son châssis modulaire, ultra-léger et polyvalent destiné aux applications de poids lourds routiers électriques (BEV) et à hydrogène (FCEV). Cet accord, d'une durée de 20 ans, fait entrer GAUSSIN sur le marché du poids lourd routier.

Renforçant les activités de GAUSSIN dans la mobilité propre, cet accord exclusif porte sur le développement, l'assemblage et la commercialisation à l'international de nouveaux châssis de poids lourds routiers motorisés électriques et/ou à hydrogène super-allégés en grande série.

Prochains rendez-vous

Hydrogen Business For Climate : les 13 & 14 janvier 2021 à Belfort

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

